Cinco jugadores del Cádiz CF se van con sus selecciones

El Cádiz CF abrió la sexta jornada de Liga con la visita al Real Valladolid el pasado viernes 16 de septiembre y tanto el conjunto amarillo como el pucelano fueron los primeros en llegar al parón de la competición que da paso a los compromisos de las selecciones.

El cuadro gaditano afronta el obligado descanso con la tranquilidad que otorga la victoria (0-1) obtenida en el estadio José Zorrilla, la primera de la temporada 2022/23 después de cinco derrotas consecutivas. El próximo partido está fijado ya para el mes de octubre, el día 1 ante el Espanyol en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El campeonato se detiene y cobran protagonismo los jugadores internacionales. Cinco integrantes de la plantilla cadista han sido convocados por sus selecciones. Los amarillos trabajarán en los próximos días sin Víctor Chust, Santiago Arzamendia, Brian Ocampo, Theo Bongonda y Awer Mabil. El deseo del club es que a todos les vaya bien y vuelvan sanos y salvos para estar disponibles de cara al regreso de la Liga.

Chust ha sido citado para formar parte de la selección española sub'21, que ha programado dos amistosos: el próximo 24 de septiembre como visitante ante Rumania y el día 27 contra Noruega en el estadio El Alcoraz, en Huesca. El central ya ha jugado cuatro veces con 'La Rojita'

Arzamendia acude a la llamada de la selección absoluta de Paraguay para disputar dos amistosos. Se mide a Emiratos Árabes Unidos en Austria el 23 de septiembre y a Marruecos el 27 en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla.

Brian Ocampo ha sido incluido en la lista de Uruguay para afrontar dos ensayos en Europa de cara al Mundial de Catar. El combinado sudamericano se prueba ante Irán el día 23 en Austria y el 27 frente a Canadá en Eslovaquia.

En el caso de Theo Bongonda, ha sido convocado para participar con la República Democrática del Congo en dos amistosos previstos en Marruecos. El primero, ante Burkina Faso el día. El segundo, frente a Sierra Leona el 27.

A Awer Mabil le espera un largo trayecto para unirse a la selección australiana, que prepara su participación en el Mundial que se disputará en noviembre y diciembre. Los socceroos han programado una doble cita con Nueva Zelanda: el 22 en suelo australiano y el 25 en territorio neozelandés.

Otros internacionales del Cádiz CF no van en esta ocasión con sus selecciones. Anthony 'Choco' Lozano, lesionado, no puede estar con Honduras. Tomás Alarcón no ha sido convocado esta vez por el seleccionador de Chile.