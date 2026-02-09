El plan del Cádiz CF para el partido contra el Burgos pasa por Asturias

La vida continúa y el Cádiz CF pone ya el foco en el encuentro ante el Burgos que se disputa en el Estadio Municipal de El Plantío el próximo sábado 14 de febrero desde las cuatro y cuarto de la tarde. No cabe otro objetivo que no pase por una victoria más que necesaria que sirva de freno a la pésima dinámica generada con las cuatro derrotas consecutivas sufridas en los albores de la segunda vuelta.

El club planifica una semana en la que debe combinar entrenamientos y viaje no sin dificultades. Los problemas con los trenes provocan además una saturación en los vuelos y no es fácil llegar hasta Burgos. La expedición cadista se verá obligada a llegar primero a Asturias y desde allí desplazarse por carretera durante una trayecto de tres horas hasta la ciudad castellano-leonesa.

El plan de trabajo de la plantilla se amolda por tanto al viaje en la recta final de la semana. Los jugadores se toman el lunes como día de descanso antes de empezar a preparar a fondo un partido importante en el que tienen la oportunidad de dar un paso al frente para tratar de iniciar un cambio de tendencia. Ganar daría oxígeno al equipo.

Gaizka Garitano y sus pupilos se ejercitan el martes, el miércoles y el jueves a las 10:30 horas (a puerta cerrada) en el campo principal de Ciudad de Deportiva de El Rosal (Puerto Real). La sesión del viernes se desarrolla en Gijón a las 12:00 una vez que los amarillos hayan realizado la primera parte del viaje. Después del último entrenamiento de la semana, desplazamiento en autocar a Burgos para jugar el sábado el encuentro perteneciente a la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion.