El Cádiz CF, el peor equipo de la segunda vuelta

La lógica de la competición pasa por la entremezcla de victorias, empates y derrotas que de una manera u otra permiten avanzar. Sin embargo, el Cádiz CF se ha cargado de un plumazo dos de las tres opciones, no hace otra cosa que perder y se queda estancado mientras se aleja de las posiciones altas y se acerca a la parte baja.

El inquietante presente no tiene nada que ver con la esperanzadora sexta posición en la que el conjunto amarillo finalizó la primera vuelta del campeonato. Parecía en una buena disposición para pugnar hasta por el ascenso directo del que entonces sólo le separaban cuatro puntos.

Pero la realidad camina por otros derroteros. El Cádiz CF se echa a un lado en la puja por un billete para el 'play-off' arrastrado por una nefasta racha no esperada ni por lo más pesimistas. Ha sido arrancar la segunda vuelta y empezar a torcerse todo. Una vez traspasado el ecuador de la temporada, encadena cuatro derrotas que ni siquiera son achacables a la entidad de los rivales porque ha perdido contra tres que iban por debajo en la clasificación. Cayó en el campo del Albacete (1-0), no pudo con el Granada en el Nuevo Mirandilla (1-2), sufrió un varapalo en el terreno del Huesca (1-0) y cedió en casa frente al Almería (1-2).

Lo que le está sucediendo al equipo entrenado por Gaizka Garitano no es normal. De hecho, es el único conjunto que aún no ha sumado un solo punto desde el comienzo de la segunda vuelta junto con la recién ascendida Cultural y Deportiva Leonesa. Los dos comparten la condición de colista en el segundo tramo de la Liga, que es el decisivo.

Cero puntos de doce es el balance de los gaditanos en los cuatro episodios iniciales de la segunda vuelta. Ha borrado del diccionario el verbo ganar y ni siquiera es capaz de empatar.

Los demás equipos se las arreglan para sumar en mayor o menor medida mientras el Cádiz CF se ve frenado por un atasco justo cuando llega la hora de la verdad. De haber sumado la mitad de los puntos de la segunda vuelta disputados hasta la fecha, ahora estaría con 40 metido lleno en la pelea por las eliminatorias. Los hechos reflejan que no suma y en este momento es el peor equipo del torneo números en mano.