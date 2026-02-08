Climent tiene claro el motivo de la derrota del Cádiz CF ante el Almería

Mario Climent analizó la derrota sufrida por el Cádiz CF ante el Almería (1-2) en el estadio Nuevo Mirandilla la tarde del domingo 8 de febrero. El lateral izquierdo destacó el buen inicio del equipo amarillo, aunque lamentó el momento en el que el rival tomó el control del partido y aprovechó su efectividad para marcar dos goles que a la postre fueron decisivos.

“El equipo en los primeros minutos ha estado bien, pero a raíz de los cinco primeros minutos ellos han empezado a mover el balón”, explicó el futbolista alicantino. A su juicio, el Cádiz CF no estuvo acertado en los metros decisivos: “No hemos estado acertados en el área y nos han matado”.

Pese al resultado adverso (una nueva derrpta), Climent quiso poner en valor la reacción del equipo tras el golpe recibido. Así, subrayó el esfuerzo realizado durante el resto del encuentro: “Creo que después el equipo ha remado, ha intentado hacerlo de todas las maneras posibles, ha tenido ocasiones, pero no ha sido posible”.

El jugador del conjunto amarillo insistió en que el equipo no bajó los brazos en ningún momento, aunque reconoció que faltó acierto para lograr un resultado diferente en casa.