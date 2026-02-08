Iza: "El primer balón que tienen acaba en gol"

Iza Carcelén compareció en zona flash tras la derrota ante el Almería (1-2) en el Nuevo Mirandilla y lamentó la efectividad del conjunto visitante, que aprovechó sus primeras llegadas para decidir el encuentro y dejar al Cádiz CF sin premio tras la 25ª jornada de Liga..

"El primer balón que tienen acaba en gol", explicó el capitán cadista, señalando que el equipo pagó caro su falta de contundencia en momentos clave. Además, reconoció el error en la acción del segundo tanto rojiblanco: "Luego otra en una duda entre Víctor y yo acaba también en gol".

Pese al resultado, el defensa portuense del Cádiz CF destacó la reacción del equipo tras el 0-2 y el dominio mostrado durante gran parte del partido: "A raíz de ahí hemos sido mejor".

Sin embargo, el lateral fue claro al analizar lo que faltó para sumar puntos: "Hay que meterla para poder decir otra cosa", concluyó.