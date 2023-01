El partidazo en el Cádiz CF que necesitaba Momo Mbaye

El Cádiz CF necesitaba quedarse con los tres puntos en el encuentro ante el Mallorca disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado 28 de enero. Fue a por la victoria desde el principio y la consiguió (2-0) con todo merecimiento para dar un paso más en el largo camino que conduce a la permanencia. Cerró la primera vuelta con un triunfo que alimenta la esperanza de cara al segundo y definitivo tramo del campeonato.

En el marco del meritorio trabajo colectivo, sobresalió la actuación de Momo Mbaye, colosal desde el pitido inicial hasta el final en el que sin duda fue su mejor partido desde que forma parte de primer equipo del Cádiz CF.

El central encaraba la complicada misión de defender a Vedat Muriqi, la peligrosa referencia atacante del Mallorca que llegó al antiguo Carranza con la amenaza que suponía los ocho goles que atesora.

Momo Mbaye secó al ariete bermellón con tal autoridad que la aportación de Muriqi quedó reducida a la nada. El zaguero le ganó partida en el juego aéreo en todo momento con enorme seguridad. Se anticipó en el salto en cada acción. Dominó también el juego por bajo y se convirtió en un rocoso muro. Tuvo criterio y sangre fría con el balón. Una actuación completa.

Un partidazo que la afición agradeció coreando su nombre en algún instante de la segunda parte. El senegalés encuentra la continuidad que no había tenido en su primera temporada con el primer equipo. Entre lesiones y la competencia que hay para ese puesto, entraba y salía del once y no lograba sumar dos partidos seguidos hasta que ahora, ya en 2023, le llega una oportunidad que está aprovechando.

Momo sufrió una lesión a finales de octubre en el duelo contra el Atlético de Madrid y reapareció dos meses después en el choque frente al Elche, en el que anduvo algo dubitativo cuando saltó al césped para sustituir al lesionado Fali. Pero el 5 del conjunto amarillo se rehizo con un buen papel en el Sánchez Pizjuán pese a la derrota (1-0) 'in extremis' del Cádiz CF ante el Sevilla. Y después se agigantó frente a Muriqi en un duelo difícil del que salió claramente ganador.

Momo Mbaye llegó a la entidad cadista con 19 años en la campaña 2017/18 como integrante del filial en Tercera División. Tras pasar una campaña entre las categorías inferiores del Watford, regresó al conjunto amarillo en la 2019/20 de nuevo en filial, esta vez en Segunda B. Su estreno con el primer equipo fue en el curso 2020/21 en el choque de la Copa del Rey contra el Pontevedra.

La 2022/23 la pasó de nuevo en el filial hasta que en la pretemporada del ejercicio 2022/23 el club le hizo un hueco en el primer equipo con un contrato profesional a sus 24 años. El jugador, que debutó en Primera División, está aprovechando su oportunidad.

El central se mostró satisfecho después de los tres puntos obtenidos por los amarillos ante el cuadro balear. Señaló que "esta victoria significa tres puntos muy importantes para nosotros. Era un partido muy difícil, hemos sacado los tres puntos y esto nos permite salir de abajo. El equipo está trabajando muy bien a nivel ofensivo y defensivo".

El zaguero indicó que "ahora el equipo necesita los puntos y está trabajando muy bien. Confío mucho en este equipo. Este tipo de partidos tenemos que ganarlo para sumar más. Todos los partidos que vienen son complicados, no hay partido fácil. Entonces, el equipo está con confianza y seguro que vamos a sacar más puntos".

La clave está en el grupo, como recalcó Momo después del importante triunfo en casa. "Todo esto es gracias al trabajo del equipo, seguimos haciéndolo como siempre y vamos para adelante", subrayó tras la victoria sobre el Mallorca.