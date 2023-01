El cruce de mensajes con guasa entre Luis Alberto y Gonzalo Escalante

Gonzalo Escalante hizo su debut como futbolista del Cádiz CF tres días después del anuncio oficial de su incorporación. El medio saltó al césped tras el descanso y participó toda la segunda mitad para ayudar a conseguir una importante victoria sobre el Mallorca el sábado 28 de enero.

El mediocentro llegó cedido por la Lazio por lo que resta de temporada, con opción de compra obligatoria por parte de la entidad cadista si se dan varias condiciones, entre ellas la permanencia en Primera División.

Uno de los compañeros de Escalante en la Lazio es Luis Alberto, que estuvo pendiente del partido del Cádiz CF contra el cuadro balear a tenor del mensaje que colgó en su cuenta de twitter. Los dos guardan una buena relación.

Y es que Luis Alberto bromeó con Escalante tras el debut de este último con la escuadra cadista y el argentino le respondió también con guasa a la va vez que le lanzó un reto.

"Esos colores lo hacen hasta casi guapo, vamos Gonzalo Escalante", soltó Luis Alberto al ver de amarillo y azul al que fue su compañero de la Lazio.

La broma tuvo continuidad con la respuesta del propio Escalante, que dejó una frase que se puede entender como una invitación a que se una él también al Cádiz CF.

"Estas tardando…", le contestó Escalante, que acompañó el breve mensaje y los puntos suspensivos con el icono de un sombrero alto de los usan los magos. El futbolista gaditano de San José del Valle es conocido como el mago en la Liga italiana.

El cruce de mensajes no hace sino alimentar la especulación del posible aterrizaje de Luis Alberto en el Cádiz CF, algo que parece imposible a sólo tres días del cierre del mercado de invierno salvo sorpresa de última hora. Las palabras de un y otro desató un sinfín de respuestas de aficionados. No pocos pidieron, también con humor, que no juegue con sus sentimientos.