Ambientazo en el Nuevo Mirandilla: el estadio del Cádiz CF, una bendita olla a presión

¡Qué ambientazo! De lujo. El Cádiz CF afrontaba un partido de máxima relevancia ante el Mallorca el último sábado de la cuesta de enero, que a la postre resultó más llevadera. No le valía otra cosa que no fuese la victoria para no quedarse atrás en la clasificación y bien que se notó tanto en el césped como en la grada.

No había mejor manera de cerrar la primera vuelta del campeonato que con tres puntos de oro que el equipo salió a buscar desde el pitido inicial. El personal, consciente de lo que había en juego, no paró de animar desde el principio. Cánticos de aliento, gritos de protesta contra decisiones arbitrales...

Si el equipo cumplió con creces sobre el tapete, la afición ejerció un papel trascendental y el Nuevo Mirandilla fue una auténtica caldera. Pasión desbordada, ruido ensordecedor en partido de Primera con ambiente de Primera, con los futbolistas metidos al cien por su cien en su desempeño con el motor de la fidelidad de su gente.

Los jugadores tiraron del público con su frenético arranque y la hinchada, activada desde el comienzo, los llevó en volandas. Una simbiosis perfecta en una tarde redonda y e inusualmente tranquila porque no es habitual que el Cádiz CF gane por dos goles de ventaja. De hecho, es la primera vez que lo consigue esta temporada.

El entendimiento entre los jugadores y la parroquia cadista vivió el ejemplo más claro en la jugada del penalti. Mientras el árbitro esperaba indicaciones desde el VAR, Luis Hernández agitaba los brazos en alto para espolear a las masas a que elevaran su nivel de presión. El respetable captó las instrucciones al momento y se puso ello, empujado además por la reciente negligencia del vídeo arbitraje en el encuentro ante el Elche.

El pitido final derivó en una inmensa alegría compartida entre jugadores y afición. Los futbolistas fueron a festejarlo con la hinchada en la zona de Fondo Sur. Álex Fernández (capitán) y Fali fueron los únicos que después recorrieron todo el campo para pasar por todas las zonas y aplaudir y agradecer los constantes ánimos de los seguidores.