Los números del Cádiz CF en las primeras once jornadas desde su regreso a la élite

La cuarta temporada del Cádiz CF en Primera División y el segundo mejor arranque en los dos primeros meses de competición. Sergio González coloca en segunda posición las primeras once jornadas del actual curso, por detrás de las cifras de Álvaro Cervera en la 2020-21, la primera tras el ascenso.

El Cádiz CF actual ocupa el 14º puesto después de once fechas de Liga. Con 10 puntos, el equipo amarillo está cuatro por encima del descenso y con unos guarismos que, por el momento, evitan que caiga en una de las tres últimas posiciones a pesar de que acumula tres puntos de los últimos 21 posibles, que no es precisamente una traza para sacar pecho.

Las primeras once jornadas del primer año en la élite de la actual etapa siguen siendo las mejores con la rúbrica de Cervera. Aquel Cádiz CF alcanzó este punto de la competición en octava posición, cinco puntos por encima del descenso y a cuatro de plazas europeas. Un arranque casi inmaculado para un modesto que regresaba a Primera División después de muchos años. Ese equipo obtuvo la permanencia con mucha comodidad y le 'sobraron' diez puntos que fue la diferencia que le sacó al tercer clasificado empezando por la cola.

La siguiente campaña (2021-22) no es la peor en cuanto a las once jornadas iniciales, pero no tuvo nada ver que con el año del 'estreno'. El Cádiz CF, con Cervera al frente de la nave hasta que fue destituido, se quedó en ocho puntos de 33 posibles y en una 18ª plaza que en ese momento conducía al descenso. Sin embargo, ese equipo fue capaz de hacer diez goles en once partido, si bien recibió 18.

Más cerca en el tiempo hay que irse al curso 2022-23, el primero con Sergio como técnico. El peor guarismo de todos en once partidos, ya que el Cádiz CF obtuvo sólo siete puntos de 33 y encajó la friolera de 22 tantos que le condenaron a la penúltima posición por culpa de un horroroso arranque. Los síntomas fueron tan adversos en número, juego y sensaciones que se temió por la salida del catalán, que empezó a reaccionar gracias a una victoria en Valladolid y pudo reconducir el rumbo.

Las cifras sólo reflejan eso mismo y tienen su valor en materia comparativa, aunque la realidad del Cádiz CF actual en el césped ha mostrado más de lo que refleja su puntuación. Por el momento y a pesar de llevar siete jornadas sin ganar, el conjunto gaditano se mantiene fuera del descenso y con el deseo de que al final haya tres equipos con peores estadísticas para que sean los que pierdan la categoría.