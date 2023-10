Cádiz CF - Sevilla: contundentes críticas al Cádiz CF de concejales del Ayuntamiento por la actuación de bailarinas

No sólo hubo fútbol el sábado 28 de octubre en el estadio Nuevo Mirandilla. Antes de que los futbolistas del Cádiz CF y el Sevilla saltaran al césped a disputar el duelo andaluz, cuatro bailarinas actuaron sobre el terreno de juego. Un hecho que provocó duras críticas al club.

Concejales de Adelante Izquierda Gaditana y PSOE del Ayuntamiento de Cádiz mostraron su rechazo a esa iniciativa del Cádiz CF. Óscar Torres, portavoz del grupo socialista en el consistorio gaditano, se mostró contundente con un mensaje que lanzó desde su cuenta de la red social X (antes twitter).

"Estos 'espectáculos' son de otro tiempo. Hacer que 4 mujeres se exhiban antes del inicio del partido no es propio de quien debe ser referente en la defensa del feminismo", señaló Torres.

Por su parte, David de la Cruz, portavoz en el Ayuntamiento de Adelante Izquierda Gaditana, mezcló dos situaciones distintas en un mismo mensaje de su cuenta de X: "Mientras que en el césped antes de empezar el partido han exhibido a mujeres ofreciendo un espectáculo machista, patriarcal y retrógrado, en la grada, en Fondo Sur, han ondeado las banderas palestinas contra la barbarie y la censura. Contrastes necesarios que nos vuelven a recordar que sólo el pueblo salva al pueblo".

La concejala de Adelante Izquierda Gaditana Lorena Garrón también se mostró crítica por la actuación de las bailarinas: "Vergonzoso que el Cádiz CF utilice nuestros cuerpos para "entretener". Es tremendo que después de todo lo vivido no hayamos aprendido nada. Seguimos ante un fútbol machista y patriarcal en el que ellos son los protagonistas que juegan y nosotras meros trozos de carne".

Los mensajes tuvieron respuestas de mucho tipo. Numerosos usuarios defendieron la libertad de esas mujeres para ofrecer una actuación. Juan, por ejemplo: "Son bailarinas y cantantes, oficios muy dignos, en la NBA pasa, o béisbol, o azafatas en el paddock etc se ganan la vida, todas no pueden meterse a políticas y vivir del cuento...puede gustar o no pero de ahí a la q estáis montando va un trecho".

La reacción de otro usuario, de nombre Andrés: "Díselo a Jennifer López, sakira, Beyoncé, Rihanna en la super bowl que salen también ligeras de ropa...aaah no que son famosas y ellas si pueden valiente varita de valorar tiene usted. O el la NBA las cheerleader animando a sus equipos, en fin feminismo lo llaman ahora... Es un trabajo el cantar, bailar, o es un trabajo denigrante ahora también? Lo llaman espectáculo, ve usted a un musical a ver qué ropa tienen..."