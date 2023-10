Sergio: "Hemos hecho un partido escandaloso"

Declaraciones de Sergio González al finalizar el encuentro que el Cádiz CF ha empatado con el Sevilla. El técnico catalán muestra un talante favorable a pesar de la igualada.

Balance. "Hemos hecho un partido escandaloso, muy bueno, con media hora en la que hemos sido muy superiores al rival y de ahí al dos a cero. Y ese despiste en el gol de ellos nos ha hecho daño porque a ellos les ha dado empuje. Estaban descolocados y ese gol los ha colocado y al final hemos llegado al descanso un poco apurados. Creo que la segunda parte hemos empezado igual de bien, muy bien, y hemos tenido una acción clave para meter gol con tres remates que le cae a Roger, le cae a Chris para tercera opción y hubiera sido el 3-1, un golpe enorme para ellos y un golpe de confianza para nosotros. Ha ido transcurriendo el partido y es verdad que en el gol de ellos no somos contundentes y Rakitic le pega una comba que ni él imaginaba que iba a ir así; ha sido un poquito de fortuna pero aún así hemos tenido otra de Chris en el punto de penalti. Al equipo no se le puede reprochar nada y me voy súper contento. Es verdad que los puntos no hacen mérito al partido que hemos hecho pero teníamos un rival muy difícil. Jugando de esta manera podemos ir as cualquier lado".

Arbitraje. "Hay que ser consecuentes con lo que uno pide y y creo que la tarjeta roja a Sergio Ramos es clara, y luego la de Kuoamé ha podido ser roja, le pisa a Rakitic. Pero como decimos siempre, pítame las primera. Quítame primero a Sergio (Ramos) y luego si tienes que sacar a Kouamé, pues lo sacas. Lo ha pitado así, pero hoy hablar de otra cosa que no sea el gran partido que hemos hecho, a pesar del 2-2, sería equivocarnos. El equipo le ha dado la vuelta a la tortilla respecto al partido que hicimos en Valencia. La gente se da cuenta que el equipo quiere competir. Nos podemos ir a casa con la cabeza alta y la conciencia tranquila".

Partido de Chris Ramos. "Ha tenido ocasiones para más goles. Tuvo ese momento para el 3-1 que hubiera dado un golpe de efecto. Chris es un futbolista que está creciendo de manera brutal. Hay que felicitar a todo el equipo que lo está haciendo muy bien. La celebración de Chris ha sido muy bonita por su abuelo, pero hoy podría nombrar a todos uno por uno y sería lo justo".

El ojo dañado de Fali. "La sensación es que en ese forcejeo con Sergio Ramos ha tenido ese golpe y parecía como un luchador con el ojo hinchado y no veía. También destacar el caso de Meré, que ha empezado en el banquillo y luego ha demostrado lo buen profesional que es en una situación difícil. Tengo que tomar decisiones, para eso estoy aquí, y los estados de forma son los que me marcan las pautas. Entendíamos que el once era el mejor y, aunque Javi puede jugar de central, no es su posición habitual. Meré lo ha digerido como profesional, lo ha hecho así porque ha estado con sus compañeros, pero además le ha tocado salir y ha respondido a gran nivel".