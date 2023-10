Chris Ramos: "Sabía que mi abuelo me iba a ayudar"

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Chris Ramos, delantero del Cádiz CF, que hizo el primer gol en una semana compleja por el fallecimiento de su abuelo. Celebración especial para el gaditano

Balance: "Hemos empezado a un nivel altísimo durante 30 ó 35 minutos, memorables con un trabajo excepcional. La primera parte en líneas generales ha sido genial. Luego ellos tienen sus ocasiones porque son un gran equipo. El sabor es agridulce porque pudimos llevarnos la victoria. Me quedo con la lectura de que somos duros en nuestro campo".

El tanto y la dedicatoria. "Sabía que mi abuelo me iba a ayudar tanto a mí como a mis compañeros. Se lo agradezco mucho y se lo agradezco a todos por esas muestras de cariño".

Sensaciones finales. "Me queda un sabor agridulce porque a pesar de que al delantero siempre le gusta marcar y sabe que hacer goles es muy importante porque vivimos de ello, me da pena que hemos podido conseguir los tres puntos y al final nos quedamos con uno".

Las alternativas arriba y su papel con Roger Martí. "Tenemos una competencia sanísima en el equipo porque contamos con un ataque tremendo. A todos ellos les doy las gracias porque me ayudan a ser mejor jugador. Doy las gracias a Dios por tener al lado a estos delanteros", añadiendo que "con Roger me he entendido bien y se lo agradezco porque ha hecho un gran trabajo".

Al gaditano se le vio emocionado tras marcar el primer gol del encuentro.