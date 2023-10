Machís explica por qué no jugó la segunda parte del partido Cádiz CF - Sevilla

Darwin Machís atendió a los medios oficiales del Cádiz CF tras el encuentro ante el Sevilla, que acabó con empate a dos el sábado 28 de octubre.

El extremo valoró el trabajo realizo por el equipo. "Es un punto importante. Hicimos un partidazo y lástima por ese segundo gol de ellos, que fue un golazo".

El venezolano aseguró que "no hay nada que reprochar porque el equipo hizo un gran desgaste ante un gran rival y creo que merecimos más. Nos quedamos con esa sensación de haber hecho un gran trabajo ante un gran equipo".

Machís no saltó al césped en la segunda parte por precaución para evitar una lesión. Contó que "una pequeña molestia me hizo me hizo pedir el cambio en el segundo tiempo, pero contento con el gran trabajo del equipo".

Centrados en el partido de la Copa del Rey, que es el siguiente compromiso. "Ahora tenemos un partido de Copa que toca sacar también y vamos a por todas".