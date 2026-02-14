Una nueva lesión en el Cádiz CF

El Cádiz CF peleó de principio a fin para poder sumar al fin su primer punto de la segunda vuelta que consiguió gracias al empate (1-1) en el terreno del Burgos la tarde del sábado 14 de febrero. El conjunto amarillo, de azul en el choque encuadrado dentro de la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion, se adelantó en el marcador en los instantes iniciales del encuentro pero sufrió un constante asedio de los anfitriones que le obligó a apretar los dientes para impedir la que hubiese sido quinta derrota consecutiva.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano aguantó cerca de media hora con el marcador a favor hasta que el Burgos empató en los instantes finales de la primera mitad.

La siuación se complicó con la igualada antes del intermedio, pero los visitantes aguantaron en la segunda parte y se llevaron un punto con el que frenaron la racha tan negativa. La mala noticia del partido fue la lesión de Iza Carcelén. En el ecuador del segundo acto, el lateral derecho sintió un dolor en una pierna tras una disputa de balón con un contrario de la que salió despedido al suelo.

El futbolista portuense trató de continuar, pero pocos segundos después de intentarlo se dio cuenta de que no podía, quedó sentado sobre el césped y fue atendido por los servicios médicos del club.

Iza Carcelén fue sustituido por Alfred Caicedo en el minuto 69 una vez traspasado el ecuador del segundo periodo. El jugador que ejerció de capitán se tuvo que marchar antes de tiempo por un problema muscular y cuando regrese a Cádiz será sometido a las pertinentes pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión.

La expedición cadista emprendió el viaje de vuelta nada más terminar el partido contra el Burgos. El lateral portuense, tras pedir el cambio, parece tenerlo difícil para poder estar al cien por cien de cara la próxima cita del campeonato que lleva al Cádiz CF a enfrentarse a la Real Sociedad B el lunes 23 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla. En principio, el veterano futbolista gaditano es duda para ese envue ante la escuadra guipuzcoana.