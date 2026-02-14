El Cádiz CF sufre para sumar su primer punto de la segunda vuelta (1-1)

El Cádiz CF rompió la pésima racha de derrotas (llevaba cuatro seguidas) con un empate (1-1) en el terreno del Burgos que se tradujo en el primer punto de la segunda vuelta para que el que tuvo que sudar de lo lindo en una tarde de extremo sufrimiento. Casi inexistente en ataque, el conjunto gaditano se encomendó a Víctor Aznar y al entramado defensivo para dar un pequeño paso en medio de la crisis de la que aún no ha salido.

El entrenador recurrió al físico, huyó de la calidad y renunció a las habilidad en las bandas. Con ello a poco podía aspirar más que a un empate que logró casi de milagro frente a un rival que sí fue a por todas sin ambages. El Burgos fue superior, pero el Cádiz CF aguantó el tirón. El punto sirve para contener la dinámica negativa a la espera de las siguientes citas.

Gaizka Garitano decidió romper el bloque habitual y rescató de la suplencia a dos futbolistas pocos habituales en la alineación. Apostó por un centro del campo defensivo que incluyó las novedades de Joaquín González y Yussi Diarra como acompañantes de Moussa Diakité. En el caso de Diarra, se ocupó además del sector izquierdo.

Los amarillos, con equipación azul en El Plantío, salieron con prudencia conscientes de las fatales consecuencias que podía acarrear un gol en contra como en anteriores envites. La protección de su parcela fue la prioridad sin olvivar la faceta ofensiva.

En el minuto 11, una aproximación de los locales se transformó en un vertiginoso contragolpe que propició el 0-1. Todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Cortó Moussa Diakité cerca de su área, arrancó con zancada larga sirvió a Joaquín González y éste, de primeras, sirvió un pase majestuoso al espacio para Dawda Camara, que hizo el resto. El delantero, que lo había fallado todo días atrás ante el Almería, superó a Grego Sierra con un esprint imponente y cuando se internó en el área acertó con un disparo cruzado con el que alojó el balón en la portería pegado a un poste.

El comienzo fue inmejorable, con un gol en el primer remate que dibujó un alegre decorado. Pero el esperanzador inicio dio paso a una sufrida primera parte con el centro del campo desaparecido y problemas en los costados. El Cádiz CF trató de no echarse demasiado pero se vio atrapado por la persistencia de su adversario. En apenas un minuto, al filo de la media hora, los castellano-leoneses rozaron el empate en dos ocasiones. Una, con un centro raso de Fer Niño y la pelota paseante junto a la línea de portería sin que nadie la tocase. Otra, cuando Jorge Moreno evitó el tanto de David González al despejar el cuero dirigido a puerta con Víctor Aznar ya superado.

El empate se veía venir porque el Burgos acumuló ocasiones. En el 34, Iván Morante envío de cabeza larguero y casi sin respiro Víctor Aznar hizo un paradón tras un zurdazo de Iñigo Córdoba. El Cádiz CF perdió su estado de solidez y pagó con la igualada. En el 37, un centro al área lo prolongó el ex cadista Fer Niño con la testa al segundo palo y allí irrumpió David González para culminar de cabeza y poner el 1-1.

Más allá de alguna contra aislada que no llegó a nada, el Cádiz CF no hizo nada arriba en el primer tiempo más allá del gol (fue su único tiro a puerta) y se vio abocado a remangarse en las labores de destrucción para impedir males mayores. Pese a adelantarse pronto en el marcador, fue de más a menos y sufrió lo indecible para no llegar al intermedio por debajo. Necesitaba mejorar en la reanudación si no quería vivir al borde de una nueva derrota.

Garitano dio una vuelta de tuerca al sistema defensivo al dejar en el vestuario a Antoñito Cordero y empezar el segundo acto con una defensa de cinco hombres con la entrada de Pelayo Fernández. El Cádiz CF salió peor que mal. En la primera jugada, paradón de Víctor de Aznar y disparo de los locales al poste.

La dura realidad era la de un equipo que no sabía a qué jugada entregado a un rival con las ideas muy claras que atacó sin rodeos. El Cádiz CF no tenía extremos a la espera de más movimientos en el banquillo y eran los laterales los que ocupaban los carriles. No había nadie con regate, con un mínimo de habilidad para dar un zarpazo.

El segundo cambio fue también en defensa con Raúl Pereira por Climent con media hora por delante y la sensación de que los gaditanos no podían aspirar más que a una equis, enredados en la nadería en ataque y obligados a abortar las peligrosas llegadas de los anfitriones. En el 66, el VAR abortó un penalti inexistente señalado por la colegiada por una supuesta patada de Jorge Moreno a Fer Niño que sucedió al revés. Tras la revisión en el monitor, anuló la pena máxima y el Cádiz CF continuó con vida, ya con Alfred Caicedo (en lugar del lesionado Iza Carcelén) y Sergio Ortuño sobre el césped.

El cuadro andaluz, con físico pero sin talento, apenas cruzó la línea central hasta que por fin tiró a puerta en el 74 con un derechazo de Diarra respondido con la pelota despejada por Cantero, que en el 77 atrapó el balón tras un flojo disparo de Ortuño.

Pese a esas dos llegadas, todo quedó a expensas del trabajo defensivo porque el Burgos no paró de apretar. En el 80, Víctor Aznar estiró al máximo su brazo derecho para impedir el gol con un tiro colocal de Morante.

Jerónimo Dómina fue la última apuesta de Garitano en plena recta final, cuando además de destruir el Cádiz CF intentó sorprender y tuvo algo más de presencia en campo contrario. En la prolongación, Joaquín González mandó la pelota por encima del larguero con una volea desde la frontal del área. En la última jugada, Caicedo evitó el gol en línea de portería.

Ficha técnica

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Morante (Galdames, 87'), David González, Iñigo Córdoba (Mario González, 84'), Curro Sánchez (Mollejo, 64') y Fer Niño (Appin, 84')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén (Caicedo, 69'), Jorge Moreno, Iker Recio, Climent (Pereira, 60'), Moussa Diakité (Ortuño, 69'), Joaquín González, Antoñito (Pelayo Fernández, 46'), Diarra, Dawda (Dómina, 82) y García Pascual.

Goles: 0-1 (11') Dawda. 1-1 (37') David González.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité tinerfeño). Amonestó a los visitantes Joaquín González (86') y Dómina (93').

Incidencias: Partido de la 26ª jornada de Liga disputado en el Estado Municipal de El Plantío.