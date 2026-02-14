Garitano: "Hemos sufrido mucho"

El entrenador del Cádiz CF compareció en la sala de prensa del estadio El Plantío con cierto gesto de resignación aunque con el alivio de haber roto la mala racha de derrotas consecutivas. No fue un encuentro para sacar conclusiones muy favorables, si bien se quedaba con la parte del guión menos negativa.

Cuando le tocó hacer una valoración de lo acontecido en los más de 90 minutos, el técnico del Cádiz CF declaró lo siguiente: "Hemos sufrido mucho. Empezamos bien cuando hicimos el gol pero hemos ido sufriendo. Luego- continuaba- en la segunda parte nos ha ido mejor cuando metimos tres atrás, pero es una realidad que nos han superado y han tenido más ocasiones".

Lectura amable del choque en El Plantío. "Teníamos que romper la mala racha y obtener este punto es muy importante en uno de los campos más difícil de la categoría".

La complejidad del rival: "El Burgos es un equipo fuerte en duelos, superior al nuestro en ese aspecto y también en calidad. En varios momentos del partido nos han superado y han tenido más ocasiones", explicó el entrenador cadista en rueda de prensa. Pese a ello, destacó la capacidad de resistencia de los suyos en un escenario exigente.

Gaizka Garitano tiraba de memoria y de lo más reciente en el tiempo para afirmar que "no estamos teniendo una buena racha pero hemos sabido sumar este punto tan importante en la categoría que nos ayuda a romper con el mal momento que teníamos". "A ver si ahora somos capaces de ganar el próximo partido en casa", remataba el técnico vasco pensando ya en la visita de la Real Sociedad B al estadio Nuevo Mirandilla el lunes 23 de febrero.