Novedades en el entrenamiento del Cádiz CF y presencia de tres canteranos

La plantilla del Cádiz CF continúa con su trabajo de cara al importante encuentro ante el Sevilla FC que se disputa el sábado 1 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla (27ª jornada de Liga). En el vestuario son conscientes de la trascendencia del partido ante un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División.

En la tercera sesión de la semana, desarrollada el miércoles 29 de marzo en el santuario cadista, escenario del próximo duelo andaluz, los hombres de Sergio González se ejercitaron con una labor dirigida sobre todo al aspecto táctico.

La mañana arrancó con ruedas de pases tras el calentamiento y posteriormente el entrenamiento tuvo un marcado componente táctico en diferentes espacios sobre el tapete del antiguo Carranza y con silencio en la grada. Nada que ver con el ambientazo que se espera el sábado. Para terminar la jornada, como es habitual, mini partidos en espacios reducidos.

No estuvieron en el entreno Theo Bongonda y Anthony 'Choco' Lozano, de viaje de regreso tras el paso por sus respectivas selecciones nacionales. No trabajaron con el grupo los lesionados Brian Ocampo y Gonzalo Escalante. Sí lo hizo (a tenor de las imágenes que difundió el club) Sergi Guardiola, que en las dos sesiones anteriores no se había empleado al mismo ritmo que sus compañeros.

El entrenamiento contó con la participación de tres jugadores que pertenecen a la cantera: los extremos José Antonio De la Rosa y Rafa Llorente y el delantero Francisco Mwepu.

Sergio González y sus futbolistas volverán a la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el jueves 30 para realizar la penúltima sesión de la semana, programada a partir de las diez y media de la mañana y a puerta cerrada como las demás.