Cifuentes: "Que nadie dude de mi nula intención de hacer daño"

La jugada clave del partido entre el Lugo y el Cádiz CF fue la salida del área de Alberto Cifuentes en busca del balón en la que se llevó por delante a Gerard Valentín.

La acción sucedió poco después del ecuador de la primera parte. El portero del Cádiz CF fue expulsado de manera directa y el futbolista del Lugo tuvo que retirarse con un fuerte golpe en la cara.

El club lucense comunicó que Gerard Valentín fue trasladado al Hospital Polusa, donde los servicios médicos diagnosticaron una fractura del seno maxilar derecho y de la órbita por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Cifuentes se expresó a través de su cuenta de twitter para mostrar su pesar por la lesión del jugador del Lugo y dejó claro que en ningún momento quiso causar daño a un compañero de profesión a quien ha pedido disculpas y a quien desea una pronta recuperación.

El mensaje de Cifuentes fue el siguiente: "Me gustaría que nadie dude de mi nula intención de hacer daño a Gerard en esa jugada. He intentado quitarme para que el golpe no se produjera. Lamento profundamente la lesión de un compañero y ya le he pedido disculpas personalmente. Le deseo una pronta recuperación".

El encuentro finalizó con empate a uno después de que el conjunto amarillo jugase más de una hora en inferioridad numérica por la expulsión del cancerbero. El equipo de Álvaro Cervera sumó un punto en la 31ª jornada