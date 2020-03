Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, compareció en la sala de prensa del Anxo Carro de Lugo tras el encuentro entre el Lugo y el líder, que finalizó con empate a un gol. El técnico cadista valoró el encuentro en los siguientes términos: "Tal y como hemos jugado con diez sí lo doy por bueno, pero un empate a falta de diez minutos me deja un poco descontento".

Añadió que "cuando juegas nada menos que 70 minutos con uno menos empatar fuera de casa no es mal resultado".

También le preguntaron los periodistas presentes en la sala de prensa por la expulsión de Alberto Cifuentes y señaló que "no la he visto pero me la han contado. El delantero y el central van justos, y el delantero le da con la mano y el portero contacta con el jugador. Me gustaría que me explicaran la jugada porque la primera infracción es la que se pita y lo que viene después está motivado por lo que pasa antes".

No vaciló a la hora de manifestar que "jugar con diez y sumar un punto es bueno", agregando que "cuando un equipo juega con tan solo diez jugadores y el otro lo hace con los once el cansancio se va notando más de lo habitual. Hubo dominio de ellos y hemos sufrido, pero el portero no ha tenido que sacar cuatro manos. En la falta lanzada al palo es cuando hubo más peligro".