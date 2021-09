¿Qué es el límite salarial y cómo se calcula?

El principio para calcularlo es restar a los ingresos totales los gastos que no tienen que ver con la confección de la plantilla deportiva. El tope salarial entró en vigor en el año 2013, cuando Javier Tebas se convirtió en presidente de LaLiga. Este límite lo propone el club en base a su presupuesto. Posteriormente, el Órgano de Validación de la patronal debe aprobar ese límite propuesto o rectificarlo hasta que la cifra "garantice su estabilidad financiera".

Sin embargo, no siempre la cifra propuesta es el tope máximo, sino el que estimen oportuno para ajustarlo a sus presupuestos (siempre que no superen al que estima LaLiga). Además, que se marque un tope no implica que este sea consumido en su totalidad.

El Cádiz CF, desde su ascenso a Primera División, se mueve en el bloque de la zona baja de una clasificación de tope salarial, si bien en Segunda A tampoco era de los límites más potentes, lo que dio aún más mérito al ascenso logrado en el verano de 2020.

Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2021/2022 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Hay que tener presentes que el tope o límite salarial de un club se marca entre los ingresos y los gastos, teniendo presente que, por ejemplo, forman parte de los ingresos la cuantía recibida por derechos televisivos, el pago de socios y abonados, los patrocinadores, ingreso por competiciones en las que tome parte un equipo (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Liga Europa... etc.), por explotación, publicidad y la venta de futbolistas. En cuanto al capítulo de gastos, ahí entran los sueldos a la plantilla, el fútbol base, primas, comisiones o pagos por compras de futbolistas.

El principal objetivo de esta norma es evitar los gastos desmedidos de los clubes, aunque no siempre da resultado a tenor de lo que le está sucediendo al Barcelona. También busca asegurar la viabilidad de los clubes e intentar reforzar la igualdad para conseguir una competición más competitiva. Dentro del tope salarial se incluyen los sueldos y salarios de la plantilla, las indemnizaciones de la plantilla, la Seguridad Social de la plantilla, las amortizaciones de compras de jugadores, las primas colectivas que establece un club y cualquier otra remuneración.

¿Cómo se calcula?

La diferencia entre estos ingresos y gastos estructurales será la cantidad que podrá utilizar cada equipo en su plantilla para pagar los sueldos, es decir, esa cuantía es el tope salarial. Está regulado en los artículos 34 a 41 de las ya mencionadas 'Normas de elaboración de presupuestos y clubes SAD'. Se consideran ingreso todo el dinero que los clubes reciban por contratos de patrocinio, cuotas de abonados y socios, derechos por televisión (ingreso más amplio en estas temporadas), ingresos de explotación, ingresos por competición (Liga, Copa y Europa), publicidad y venta de jugadores.

Por contra, se estima como gasto todo el dinero gastado en compras de jugadores, gastos de explotación, amortizaciones, provisiones, personal no deportivo y lo conocido como variaciones negativas en existencias.

El artículo 34.1 marca el Punto de Equilibrio de los clubes, que vendrá determinado por el coste de la plantilla deportiva, que incluye la plantilla deportiva inscribible (25 jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico... etc.) y la no inscribible (gasto en filiales, cantera y otras secciones deportivas). Los conceptos que se incluyen en estos dos tecnicismos vienen marcados por los artículos 38 y 39.

El coste para inscribir a un jugador en LaLiga se estima dividiendo la cantidad pagada entre los años que firma con el equipo

¿Cuánto cuesta inscribir en LaLiga a un jugador recién comprado? Se trata de otra cuestión que no tienen clara los amantes al fútbol. Este gasto está compuesto por una fórmula en la que se incluye el salario que percibe el jugador, la cuota de la Seguridad Social y el prorrateo de las primas del contrato. El coste se estima dividiendo la cantidad pagada entre los años que firma con el equipo, estableciéndose así la llamada amortización.

Es importante indicar que el tope salarial no es fijo ni estático. LaLiga, en su normativa, asegura que los clubes pueden pedir una modificación en base a una posible venta de jugadores, el aumento de ingresos por TV o aumento de socios, obtención de un nuevo contrato publicitario o aportaciones de los propietarios.

Los conceptos del Límite de coste de la plantilla deportiva (LCPD)

-Las retribuciones salariales, dinerarias o en especie (vivienda, vehículos, viajes, etc), fijas o variables.

-Las retribuciones por cesiones de los derechos de imagen individuales o colectivos.

-El importe de la amortización anual del coste de adquisición de los derechos federativos.

-Cuotas de la Seguridad Social o de planes de pensiones u otras modalidades de previsión social.

-Indemnizaciones o compensaciones a cargo del club/SAD por la extinción de los contratos de trabajo.

-El coste asumido por el club/SAD de las retribuciones o por cualquier otro concepto de un jugador cuyos derechos federativos se hayan cedido de forma temporal a otro club.

-Las primas colectivas por consecución de objetivos deportivos.