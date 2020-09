Los dos jugadores con ficha que no entran en los planes del Cádiz CF

El Cádiz CF continúa inmerso en la operación salida y entrada en plena recta final de mercado, que echa el cierre el lunes 5 de octubre. Hay jugadores que cambiarán de destino y llegarán algunos refuerzos. Las prioridades pasan por un central y un lateral izquierdo, aunque también está abierta la opción de reforzar otras posiciones, siempre en función de las salidas y de las posibilidades que ofrezca el mercado en los últimos días.

En el club trabajan a destajo en múltiples tareas. Una de ellas pasa por liberar fichas ocupadas por futbolistas que no entran en los planes para la temporada 2020/21 en Primera División. Edu Ramos la tenía hasta hace poco pero ya no está dado de alta en LaLiga. Su salida es inminente si no surgen inconvenientes.

De las 25 fichas profesionales cubiertas a día de hoy, hay dos de jugadores descartados por el club: son los casos de Jean Pierre Rhyner y José Manuel Jurado, que siguen teniendo licencia. El suizo-peruano llegó a ser suplente (sin saltar al césped) en el duelo contra el Osasuna de la jornada inaugural de Liga. El sanluqueño no ha entrado en ninguna convocatoria.

El defensa central sí tiene asignado un dorsal, el 19, y el atacante ni siquiera dispone de número. Los dos saben que la entidad cadista no cuenta con sus servicios y queda por resolver su marcha.

En el caso del zaguero, manera ofertas de varios equipos de Segunda División A, aunque también está abierta la vía del extranjero.

La situación de Jurado es complicada tras una campaña en el equipo amarillo en la que no tuvo protagonismo. El club y el sanluqueño llevan tiempo negociando una salida que no está siendo nada fácil porque le quedan dos años de contrato (hasta el 30 de junio de 2022) con un elevado salario. A sus 34 años, la incógnita es si seguirá en activo.

A medida que vayan quedando fichas libres, el Cádiz CF estará en disposición de hacer incorporaciones, aunque si quiere realizar cuatro o cinco fichajes tendrían que producirse más bajas entre los jugadores que disponen de licencia.

Los 25 futbolistas que tienen ficha son Alberto Cifuentes, David Gil, Jeremías Ledesma, Iza Carcelén, Carlos Akapo, Juan Cala, Fali, Marcos Mauro, Jean Pierre Rhyner, Pacha Espino, Jon Ander Garrido, José Mari, Jens Jonsson, Yann Bodiger, Augusto Fernández, Álex Fernández, Salvi Sánchez, Iván Alejo, Alberto Perea, Jorge Pombo, José Manuel Jurado, Álvaro Negredo, Choco Lozano, Filip Malbasic y Álvaro Giménez.