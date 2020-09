Cervera, sobre Nano Mesa: "Esperaba otra cosa y la sigo esperando"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, da a entender que el fichaje de Nano Mesa fue una decisión unilateral del club. Así se desprende de las declaraciones efectuadas por el técnico el martes 29 de septiembre.

Preguntado por el delantero durante la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic de Bilbao,, Cervera explicó que su fichaje fue una cuestión de la entidad. "El club cree que es una opción buena". Nano Mesa militó en el conjunto amarillo la pasada temporada cedido por el Eibar con opción de compra no obligatoria, pero el Cádiz CF decidió acometer su contratación.

Del tinerfeño "esperaba otra cosa y la sigo esperando". Así de contundente se mostró el preparador cadista, que no parece que vaya a contar con el atacante salvo que el futbolista lo convenza en los entrenamientos.

"Espero otra cosa de lo que Nano ha dado hasta ahora", recalcó el míster antes de afirmar sobre el jugador que "el club piensa que puede ser importante".

El Cádiz CF cuenta a día de hoy con cinco delanteros en la plantilla y uno de ellos, Nano Mesa, no entra en los planes de técnico.

El mercado de fichajes

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no esconde la necesidad de reforzar la plantilla para competir en Primera División. Habla claro y espera un esfuerzo del club durante la recta final de un mercado que echa el cierre el próximo 5 de octubre.

A pregunta de los periodistas, el técnico indicó el martes 29 de septiembre que hay puestos con carencia de efectivos. Se refirió en especial a los de central y lateral izquierdo, y no ocultó su deseo de que además se refuercen otros posiciones.

"Siempre he intentado que haya dos jugadores por posición, sean parecidos o de perfiles diferentes. Imagino que el club sabe las deficiencias, otra cosa es lo que se pueda hacer o que el club piense que hay que tomar otras decisiones", explicó Cervera durante la rueda de prensa telemática a modo de previa de la visita del Cádiz CF al Athletic de Bilbao en la cuarta jornada de Liga (próximo jueves en San Mamés a las siete de la tarde). "Hay cosas que le digo al club y en otras el club toma sus decisiones. Me gustaría que las cosas estuvieran más avanzadas. El club trabaja de la mejor manera", añadió el técnico.

El entrenador dijo sobre el mercado que "las cosas están complicadas. Espero que haya salidas e incorporaciones. No me veo con un lateral izquierdo y tres centrales toda la temporada. Tenemos tres centrales que vienen de Segunda y sólo Cala ha jugado en Primera. Lo del lateral izquierdo es de lógica".

Pero reconoció algo más el inquilino del banquillo. "Me gustaría que se reforzaran otras posiciones". Preguntado por el puesto de extremo izquierdo, expuso que "está cubierto pero me gustaría más velocidad. Uno rápido no debe faltar en las bandas. Deberíamos reforzar el equipo de alguna manera".

Sobre el centro del campo, comentó que "por número" de futbolistas es una zona que está cubierta, aunque admitió que "me hubiese gustado tener un jugador con temporadas en Primera División".

¿Con este equipo se puede luchar por la permanencia? Cervera afirmó que "vamos a tener que pelear mucho. Visto desde fuera hicimos un gran partido contra el Sevilla y aun así nos ganó".

El míster dijo que "el mercado no es el mismo con la pandemia. Se pensaba que se iba a mover y que los jugadores iban a salir con facilidad, pero no están fácil y si no salen pues no llegan".