Se busca inquilino fijo para la portería del Cádiz CF. David Gil ocupó la titularidad en la jornada inaugural de Liga y Alberto Cifuentes estuvo en el once inicial en los dos siguientes partidos. Los dos se estrenaron en Primera División.

Pero hay un cancerbero más porque el Cádiz CF cuenta esta temporada con tres porteros en su plantilla: Jeremías Ledesma. El club pagó medio millón de euros a Rosario Central para disponer de la cesión del arquero, sobre el que tiene una opción de compra (por un un millón y medio más) por el 75 por ciento de sus derechos económicos.

El argentino está llamado a ser el portero titular del conjunto amarillo. Esa es la teoría, después de verá en la práctica. Por algo realizó el club un desembolso de dinero. Está disponible para debutar en el momento que el entrenador, Álvaro Cervera, así lo considere. De hecho, si no surgen inconvenientes de última hora, formará parte de la expedición cadista que se desplazará a Bilbao para enfrentarse el jueves 1 de octubre al Athletic en el choque correspondiente al cuarto capítulo liguero. Será su primera convocatoria.

Cervera no da pistas sobre el nombre del jugador que defenderá el marco del Cádiz CF en San Mamés. Lo que sí desveló el técnico el martes 29 de septiembre fue su plan para dar estabilidad a la portería a lo largo de la temporada.

No tiene la intención de adoptar una decisión de manera inmediata. "La tomaré más adelante", señaló el entrenador porque su idea es, una vez que se decante por uno de los tres, darle continuidad entre los palos.

"Intentaré no mover mucho la portería, no doy mucha opción y es difícil que cambie", indicó el preparador cadista. En tres jornadas ha utilizado a dos guardametas y no sería extraño que en cualquier momento apueste por el último en aterrizar una vez que ya se entrena con absoluta normalidad después de pasar un periodo de confinamiento.

El Cádiz CF desarrollará el miércoles 30 de septiembre la última sesión antes de que Cervera defina la composición de la expedición cadista que se desplazará a Bilbao. Al estar permitida la inscripción de 23 jugadores en el acta oficial de cada partido, lo normal es que el míster incluya en la lista a los tres porteros, de manera que la incógnita sobre quién será el titular se prolongará hasta una hora antes del comienzo del encuentro.