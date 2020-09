El Cádiz CF prepara a fondo el encuentro contra el Athletic de Bilbao de la cuarta jornada de Liga que se disputa en el estadio de San Mamés el próximo jueves 1 de octubre a partir de las siete de la tarde.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, dijo el martes 29 de septiembre que el equipo "estuvo bien" en el plano físico durante el duelo contra el Sevilla. "Usamos los cinco cambios porque hacemos un esfuerzo intenso en cada partido".

El calendario se aprieta al haber jornada entre semana, con una cita el jueves y otra tres días después frente al Granada en el estadio Carranza. "No sé cómo estará el equipo el jueves, a ver cómo respondemos, intentamos jugar a lo mismo pero la intensidad es diferente", explicó el técnico.

Salvi sufrió molestias en el envite contra el Sevilla y de momento no ha podido entrenarse esta semana. En principio tiene el cartel de duda para el desplazamiento al norte de España. "Hoy le he visto corre y lo normal es que entrene mañana, si no no podrá viajar. No parece grave", indicó el responsable del banquillo cadista.

Si Salvi se recupera, en principio no habría ninguna baja por problemas físicos. Otra cuestión es que "hay que pensar en los tocados", dijo Cervera, porque el domingo hay otro partido.

Otra cuestión es la decisión de carácter técnico. El míster no parece que vaya a contar con Nano Mesa para la visita a Bilbao.

El futbolista que ya está preparado para participar es Jon Ander Garrido. El medio lleva casi siete meses sin poder competir tras la lesión de rodilla que sufrió en El Molinón en febrero que le obligó a pasar por el quirófano en julio el 13 julio, justo un día después del ascenso.

El vasco se entrena como uno más desde hace un par de semanas. Ya ha entrado en la dinámica del equipo y va entrando en ritmo. Ya pelea por un puesto, está deseando empezar a jugar de nuevo y la decisión está en manos del técnico. Todo apunta a que irá entrando poco a poco tras un largo periodo de inactividad.

El centrocampista tiene opciones de saltar al césped en cualquier momento. "Ya podía jugar algo contra el Sevilla", contó Cervera sobre pivote defensivo. Al final no lo hizo el pasado domingo, pero acabará debutando en Primera División más pronto que tarde.