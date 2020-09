Iñigo Martínez: "El Cádiz CF nos dará la posesión del balón"

El Athletic Club espera este jueves en San Mamés un Cádiz CF "con mucha ilusión y muchas ganas" tras su reciente ascenso a LaLiga Santander y futbolísticamente jugando "al contraataque", según avanzó el internacional Iñigo Martínez en una rueda de prensa telemática en Lezama.

"El Cádiz llega recién ascendido, con ganas, con mucha ilusión y queriendo quedarse un año más en Primera", avisó Íñigo de cara al choque de jueves, un encuentro que él y sus compañeros consideran que deben afrontar "firmes y atentos durante todo el partido porque en una jugada tonta se te puede ir".

En ese sentido, adelantó que "lo importante es entrar bien al partido, porque cuando no entramos bien nos cuesta y luego darle la vuelta suele ser complicado. Aunque jugamos en casa y estamos con confianza", añadió

"Se ha visto un buen Cádiz en estos dos últimos partidos", dijo esperando un rival "muy duro" y que saldrá a por todas". Indicó que "creo que nos dejarán la posesión del balón, no es un equipo al que le guste mucho tener la posesión y entonces saldrá buscando contraataques", señaló sobre el juego que espera de los de Álvaro Cervera.

De todos modos, Iñigo Martínez confesó que para este primer partido en casa de la temporada, lo que más echan "en falta" los jugadores del Athletic "es el calor de la afición".

"Acostumbrarse del todo a que no haya público no se acostumbra uno y menos a ver San Mamés vacío. Es una tristeza. San Mamés nos ha dado mucho estos años y sé como rival también lo que es tener este público de encima. No nos lo hubiésemos imaginado, pero hay que asumir que faltará gente en un tiempo", se resignó.