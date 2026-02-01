Huesca - Cádiz CF, en directo

La 24ª jornada de Liga en Segunda División lleva al Cádiz CF este domingo (18:30 horas) hasta el feudo de la SD Huesca, donde el equipo amarillo se juega tres puntos muy importantes después de dos derrotas consecutivas. Todo ello enmarcado en una semana complicada por el despido disciplinario de Fali Giménez y el problema con Javier Ontiveros, en una baja forma preocupante que ha provocado que se quede fuera de la convocatoria.

Gaizka Garitano ha tenido que hacer frente en pocos días al 'caso Fali', a la llegada de Sergio Arribas, descarte precisamente del Huesca, y a la cuestión física de Ontiveros. Todo ello sabiendo que Brian Ocampo debe cumplir sanción por su expulsión ante el Granada, por lo que, con Suso y Tabatadze lesionados, los extremos se quedan cogido con alfileres con De la Rosa y Antoñito Cordero.

A la espera de jugar su partido, el Cádiz CF está en la undécima posición, a cuatro puntos de la zona de fase de ascenso que hasta hace poco ocupaba. No sumar de tres en El Alcoraz podría abrir la distancia con ese vagón de cabeza que debe ser el objetico de los amarillos.