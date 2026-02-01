Horario y dónde ver en televisión el partido Huesca - Cádiz CF

El Cádiz CF cruza España de sur a norte para inaugurar el mes de febrero con un partido complicado como los son todos lejos de casa. El conjunto amarillo comparece el domingo 1 en el estadio El Alcoraz para enfrentarse al Huesca en una cita entre dos adversarios que en este momento de la temporada 2025-26 persiguen objetivos muy diferentes.

Los altoaragoneses se toman el encuentro de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion como una auténtica final en su pelea por abandonar los puestos de descenso. Los gaditanos necesitan ganar para no correr peligro de perder la estela de la zona de fase de ascenso a Primera División.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano pretende abrir el contador de puntos en la segunda vuelta después de empezar con las dudas que dejan las dos derrotas consecutivas ante el Albacete (1-0) y el Granada (1-2).

En el partido de la primera vuelta disputado en el Nuevo Mirandilla el pasado 12 de octubre (noveno capítulo del campeonato), el triunfo fue para los amarillos (1-0) gracias al tanto que marcó Iuri Tabatadze en el minuto 70.

El Cádiz CF se presenta al envite en un momento delicado no sólo por los recientes varapalos sufridos sobre el terreno de juego. El traumático despido de Fali por motivos disciplinarios y el toque de atención del técnico a Javier Ontiveros por no estar en forma reflejan problemas en el vestuario.

El marbellí forma parte de una larga lista de bajas. Son siete las ausencias, incluida la del recién fichado Sergio Arribas justo antes de la marcha de Fali. La convocatoria está formada por 21 jugadores.

Los amarillos están abocados a ofrecer una versión solvente para poder tener opciones de vencer en territorio oscense. La mejoría es obligadas en las dos áreas, sobre todo en la parcela defensiva para cerar el grifo de goles en contra.

Horario del Huesca – Cádiz CF

El choque entre la escuadra azulgrana y el cuadro gaditano de la 24ª jornada de Liga en Segunda División se disputa en el estadio El Alcoraz el domingo 1 de septiembre a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde).

Dónde ver el Huesca – Cádiz CF

El duelo entre oscenses y amarillos se puede ver en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Orange, Dazn). También puede seguir el desarrollo del partido con la narración online de Diario de Cádiz.