El ex entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera estalla contra los árbitros: "No me merecen ningún respeto"

Cádiz/El Cartagena y el Tenerife protagonizaron el sábado 17 un duelo entre equipos descendidos disputado en el estadio Cartagonova. El tercer conjunto que ya ha perdido la categoría, el Racing de Ferrol, se mide al Cádiz CF el domingo en A Malata. El choque entre albingeros y chicharreros se resolvió con victoria (1-0) de los locales y con mucha polémica.

El encuentro estuvo condicionado por la madrugadora expulsión del central del Tenerife Anthony Landázuri, que vio la cartulina roja en el minuto 18 por "derribar a un contrario cortando con ello una ocasión manifiesta de gol", explicó en el acta el colegiado Álvaro Moreno Aragón.

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, también fue expulsado, en su caso por doble amonestación en el minuto 72. La primera tarjeta la vio por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", expuso el árbitro. La segunda fue por el mismo motivo. Una vez expulsado el técnico, el árbitro contó que "se dirigió a mí en dos ocasiones en los siguientes términos: 'eres un mentiroso'".

El ex entrenador del Cádiz CF estalló en la rueda de prensa posterior al partido. No se mordió la lengua. "Los árbitros no me merecen ningún respeto, el mismo que tienen ellos por mí", soltó el inquilino del banquillo del Tenerife.

Cervera dio su versión sobre la acción que acabó propiciando su expulsión: "Una falta sobre Aarón y la grito desde la banda. El cuarto árbitro, que está para contarle las cosas que pasan al primer árbitro, le dijo que yo había protestado". Entonces se produjo la decisión de Moreno Aragón. Cerverá contó que "me sacó amarilla y pregunté la razón, pero nunca dan explicaciones. El árbitro se dio la vuelta y me dijo 'te estoy dando una oportunidad'." Cervera no se cortó: "Estoy aburrido de esta gente, no aporta absolutamente nada, ni en lo personal ni en lo deportivo".

Apuntó algo más el técnico sobre los árbitros: "No me merecen absolutamente nada porque no saben por qué hacen las cosas. Ni ellos mimos lo saben y por eso no lo explican. Esas cosas son las que molestan".

Añadió Cervera que "todo el mundo se equivoca, pero a nosotros lo que nos molesta es la prepotencia con la que andan. No me merecen ningún respeto, el mismo que tienen ellos por mí".

"Si digo lo que pienso me meto en un follón. En este país de lo único de lo que no puedes hablar es de esta gente porque luego te sancionan", afirmó Cervera.