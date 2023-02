El ex del Cádiz CF que es el 'arquitecto' del Girona

En la segunda mitad de la década de los años 90, cuando el Cádiz CF se debatía en superar los males llamados Segunda División B, recordarán a un futbolista de enorme clase, escasa fortaleza física y mucho corazón, carácter y cabeza que vistió de amarillo entre 1996 y 1999. Un jugador metido hoy a gestor deportivo que puede llevar con orgullo ser la pieza clave del engranaje del Girona, el rival este viernes en el Nuevo Mirandilla.

Se llama Quique Cárcel y hoy es un maestro de ceremonia de los despachos donde se cocinan a fuego lento los proyectos deportivos del conjunto catalán. Cárcel es el director deportivo del Girona, rival del Cádiz CF esta jornada en esa nueva final por la permanencia. El ingeniero que un día llegó a un club modesto y casi desconocido en el panorama nacional y fue capaz de llevarlo a la élite hasta en dos ocasiones, la última el pasado verano en un play-off que otra veces le castigó de forma cruel. En esa ocasión alcanzó el ansiado premio y jugando bien al fútbol.

Después de colgar las botas en L’Hospitalet, con 35 años y una rodilla maltrecha, esta misma entidad le encomienda que ocupara el cargo de director deportivo. Y Cárcel brilló, como aquel cadista en sus buenas tardes cuando Carranza veía el fútbol de la 'patria azulgrana' del Barça en la versión amarilla. Sin botas de taco y luciendo traje según el momento, Cárcel estuvo a punto de ascender con L’Hospitalet a Segunda A. Ese papel abrió los ojos de muchos presidentes que buscaban un perfil como el suyo.

De esa forma se llegó al verano de 2014. Y ahí comenzó el 'matrimonio' entre el ex jugador y Montilivi. Un sinfín de fases de ascenso a Primera para no olvidar jamás antes de que a la tercera el Girona tocara el cielo. Cárcel obró el milagro y el equipo de la capital de provincia catalana con menos nombre en lo futbolístico entró por la puerta grande, la misma que el Barcelona, el Nástic y el Lleida ya habían logrado desde esa comunidad autónoma.

Dos campañas entre los elegidos de Primera antes de volver a Segunda A por culpa de un final de Liga para olvidar. Cárcel, fiel a sus principios, apostó por la gente que le dio gloria aunque al final tocara un vino amargo con sabor a descenso. Cómo no sería el trabajo del director deportivo del Girona, que el regreso a Segunda A no supuso dudas. Quique seguía. Eso no se negocia antes ni ahora.

El pasado verano, cómo no otra vez a través del play-off, de nuevo Cárcel encontró la liberación absoluta llevando al Girona a la elite. La segunda vez bajo su papel como director deportivo. Mucho y bien hablan de su papel en la entidad, y mucho y bien se fijan grandes clubes nacionales.

El ex cadista verá a su equipo en la ciudad en la que creció como jugador, como persona y en la que incluso tuvo que hacer la prestación social sustitutoria -alternativa al que no quería hacer el servicio militar-, que le tocó en la Casa de la Juventud. En el Cádiz CF, Cárcel dejó su sello, amigos y tres campañas con muchos minutos de amarillo y con un play-off a Segunda A con Ramón Blanco en el banquillo.