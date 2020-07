En directo: El Cádiz-Oviedo, minuto a minuto

El Cádiz CF enlaza ya cuatro jornadas sin ganar y ha visto como sus rivales directos por el ascenso se acercan peligrosamente, aún sin perder su posición de privilegio. Este sábado (21:45) los amarillos tienen una nueva oportunidad de marcar distancias con Huesca, Zaragoza y Almería recibiendo en casa al Real Oviedo, un equipo metido de lleno en la pelea por evitar el descenso.

Los de Álvaro Cervera no pudieron pasar del empate en su visita al Elche (0-0), aunque lograron dejar su puerta a cero por primera vez en once partidos. Recuperar la solidez defensiva es una de las claves para que los amarillos vuelvan a sumar de tres en tres en el campeonato. Para este encuentro el técnico cadista pierde a Bodiger por acumulación de amonestaciones y recupera a Iza Carcelén y a José Mari, que cumplió sanción tras ser expulsado frente al Tenerife. Augusto Fernández, que aún no ha debutado, repite en la convocatoria frente al cuadro azulón.

En esta página puede seguir en directo el desarrollo del partido entre el Cádiz y el Oviedo minuto a minuto a partir de las 21.45 horas. Consulte aquí la previa del encuentro.