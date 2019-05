En una especie de día de la marmota, el Cádiz CF se vuelve a jugar el billete de la fase de ascenso a Primera División en el mismo escenario donde hace casi un año (aquel 2 de junio de 2018 de infausto recuerdo para el cadismo) se despeñó en la última jornada de Liga después de atravesar toda la segunda vuelta ubicado en la planta noble de la clasificación.

El equipo amarillo regresa al Nuevo Los Cármenes con el mismo objetivo de entonces en un nuevo partido a vida o muerte que, sin embargo, pese a los caprichos del destino, presenta varias diferencias respecto al del curso anterior.

El Granada ahora sí se juega el ascenso

El Granada no se jugaba nada hace un año y en aquel encuentro se quedó con la victoria en su feudo frente un Cádiz CF que llegó desfondado. El conjunto de Álvaro Cervera necesitaba ganar para acabar entre los seis primeros y perdió 2-1. Ahora no le queda otra opción que puntuar para depender de sí mismo en el mantenimiento como mínimo del sexto puesto, pero el cuadro rojiblanco busca un triunfo con el que confirmar el ascenso por la vía directa. Lo tiene en su mano. La presión es para los dos. Para los amarillos es vital no regresar de vacío y si es con un triunfo, todavía mejor.

Granada fue donde el Cádiz CF chocó de frente con la decepción pero ahora, aunque es una historia nueva, tiene la oportunidad de darse una alegría. Sería una manera de resarcirse.

Entradas agotadas

El Nuevo Los Cármenes se llenará hasta la bandera como reflejo de la importancia del partido. Nada que ver con el partido disputado en 2018. La asistencia en el duelo de clausura de la última temporada no alcanzó los 8.000 espectadores, de los cuales unos mil eran aficionados del equipo amarillo. Para la cita del próximo domingo no queda una sola entrada desde el pasado miércoles. Habrá casi 20.000 personas. Será una olla a presión.

El Granada quiere celebrar la fiesta del ascenso en su estadio y el Cádiz CF pretende dar un paso más hacia el play-off. Se espera la presencia de más 600 seguidores cadistas en uno de los compromisos más importantes del curso.

Un once diferente

Una de las diferencias más notables se halla en la alineación del Cádiz. Del once que saltó al césped hace casi un año al que lo hará el día 26 (a partir de las siete de la tarde) el cambio será radical. No estarán Servando, Brian (salvo sorpresa mayúscula), Abdullah, Alberto Perea, Álvaro García, David Barral ni Jona. Repetirán presencia en la alineación Alberto Cifuentes y Rober Correa y quizás Álex Fernández. Marcos Mauro, titular en aquel partido, deja atrás una lesión aunque no es fácil que salga de inicio. Lleva casi dos meses sin jugar (contra el Córdoba en la 31ª jornada).

Será, por tanto, una alineación que tendrá muy poco que ver con la desplegada por Álvaro Cervera la última jornada de la pasada campaña. La pregunta es si es mejor equipo el de ahora o de la pasada temporada.

Machís, en el otro bando

Pero si hay una diferencia que resalta sobre las demás es la del protagonista que acapara la atención. La novedad más llamativa radica en el cambio de bando de Darwin Machís. El venezolano era la referencia del cuadro granadino y ahora lo es del conjunto gaditano. Él fue quien dejó al Cádiz CF fuera de combate con aquellos dos goles en la jornada de clausura propiciaron la derrota más dolorosa.

Machís cumplió con su obligación profesional, con su acierto dejó planchado al universo cadista pero un año más tarde puede devolver a su actual equipo al lugar de donde lo sacó de cuajo en la que será la vuelta a la que fue su casa.

David Querol reconoció el jueves que en el vestuario del Cádiz CF han hablado del asunto con el sudamericano con algo de guasa. "A ver si puede repetir lo del año pasado, que meta dos goles y dé la victoria al Cádiz. Así saldaría la deuda". Eso es lo que le han transmitido "en tono de broma", explicó el catalán. ¿Estará Machís el domingo tan inspirado como aquel día?