Delanteros que suenan para el Cádiz CF en invierno: uno ha sido ofrecido

En el Cádiz CF trabajan con discreción en un mercado de invierno que no arranca hasta el próximo mes de enero, aunque la interrupción de la competición doméstica entre mediados de noviembre y finales de diciembre permite a los clubes adelantar gestiones. El próximo partido oficial de los gaditanos será el 30 de diciembre ante el Almería.

Una de las prioridades de la entidad cadista en el mercado de invierno es la contratación de un delantero que contribuya a paliar la escasez goleadora. El conjunto amarillo es, con nueve tantos, el que presenta la anotación más baja de la Liga (el único que no llega a la decena) después de 14 jornadas.

No es fácil dar con un ariete de garantías a mitad de temporada. Las opciones son futbolistas que están libres o que estén dispuestos a cambiar de equipo en busca de los minutos que no están teniendo en la primera parte del curso.

El mercado de delanteros libres no ofrece a priori delanteros que se ajusten al perfil de los amarillos. Cristiano Ronaldo acaba de salir del Manchester United, pero como es lógico está fuera del alcance de los modestos. El portugués se enrolará en una escuadra que pueda pagarle un salario millonario.

Entre los jugadores libres sigue figura Simone Zaza, ofrecido al Cádiz CF en verano. El atacante italiano, tras su paso por el Torino (se desvinculó el pasado 31 de agosto), vuelve a ser ofrecido al cuadro gaditano y a otros clubes de Primera División para el mercado invernal. No parece que sea una preferencia para la entidad del Nuevo Mirandilla.

Hay otros delanteros que sí tienen equipo pero tienen papeletas para salir en enero. El que más suena es Luis Suárez, las dos campañas anteriores en el Granada y ahora en el Olympique de Marsella, que pagó 10 millones por su fichaje.

El colombiano es una vieja aspiración del Cádiz CF desde que sobresalió muy joven en el Nástic de Tarragona. El interés de los amarillos cobra fuerza para la segunda parte del curso 2022/23, aunque la misión es harto complicada porque no son pocos los equipos que está interesados en el ariete.

Luis Suárez ha participado en 11 partidos con su actual equipo (sólo tres como titular): siete de Liga y cuatro de 'Champions' para un total de 403 minutos y tres goles en el campeonato francés. No termina de asentarse en su nuevo equipo y su salida es una opción factible, aunque la operación se antoja complicada.

El delantero tiene contrato hasta 2027 y el punto de partida para su marcha es un traspaso con el que el club galo pretende recuperar la inversión que hizo por él. La cesión es una vía que puede abrirse paso a medida que pase el tiempo y se acerque el cierre del mercado.

Otro ariete que suena para moverse en la ventana invernal es Sergi Guardiola, con poco protagonismo en el Real Valladolid. El mallorquín suma 380 minutos en once encuentros (seis en el once inicial) con el conjunto pucelano, con el que aún no ha abierto su cuenta goleadora.

La pasada campaña desempeñó un rol importante cedido en el Rayo Vallecano, con el que marcó diez tantos y jugó 38 partidos para traspasar la barrera de los 2.000 minutos. Su contrato con el Valladolid expira el próximo 30 de junio y en caso de salir en enero podría hacerlo con la carta de libertad.

Otra posibilidad que se abre a mitad del ejercicio 2022/23 es la del delantero Loren Morón, sin sitio en el Real Betis. El club del Benito Villamarín le buscó una salida en verano, pero al final no se movió y en la primera parte de la temporada ha chocado con la dura realidad: ha participado en dos partidos para un total de 13 minutos. Es decir, casi nada.

El Cádiz CF desechó la opción de Loren en verano y ahora vuelve a tener esa posibilidad encima de la mesa. Con contrato con el Betis hasta 2024, lo normal es que salga cedido a otro equipo de Primera o de Segunda con aspiraciones de ascenso, sin descartar el extranjero. El curso pasado militó cedido en el Espanyol, con el que jugó 25 partidos y marcó cuatro goles (uno en liga y tres en la Copa del Rey). Eso sí, no llegó a los 830 minutos sobre el césped.