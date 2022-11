Novedades en cuanto al futuro de Espino en el Cádiz CF

El pasado verano se dejó escrito y se habló mucho sobre la posibilidad de que Alfonso 'Pacha' Espino saliera del Cádiz CF a través de un traspaso. Fijaba el club gaditano su salida en 7 millones de euros, por lo que todo lo que llegaba por debajo de esa cantidad no era atendido. La realidad es que se fue el verano y el uruguayo comenzó su última campaña con contrato en vigor, por lo que es habitual hablar de su cambio de destino al poder negociar con otro club a partir del próximo 1 de enero.

Sin embargo, el objetivo más personal de Pacha Espino en cuanto a poder vivir la esperanza de militar en un conjunto de competición europea parece que pierde peso y que el zaguero mira de otra manera a la opción de alargar ese compromiso que acaba con el Cádiz CF el 30 de junio del año que viene.

La postura del futbolista es diferente y el acercamiento con Manuel Vizcaíno es un deseo que va camino de convertirse en un hecho consumado. Parece que el lateral ve que la posibilidad de mantenerse en el proyecto del Cádiz CF es lo que más le puede interesar, si bien otra cuestión sería tener que plantearse ese camino si al final se produjese el descenso a Segunda A.

También están de fondo las cuestiones burocráticas que hay que salvar para que cualquier negociación previa a una operación sea ventajosa para ambas parte. Y es que Pacha Espino tiene compartida la propiedad entre el Cádiz CF y el Boston River, equipo sudamericano en el que el nunca jugó porque su ciclo antes de cruzar el 'charco' fue defendiendo al Nacional de Montevideo. La cuestión es que una venta del defensor dejaría en las arcas cadistas la mitad del montante de la operación, pues la otra parte iría para el Boston River.

Por lo tanto, el Cádiz CF estudia la fórmula para pactar la continuidad de su futbolistas pero aguardando a que pase esa barrera del 30 de junio que le haría ser libre y, en términos legales, abrir la posibilidad de volver a fichar por el Cádiz CF, quedando fuera de cualquier gestión el 50% de su propiedad que comparte con otro club.

Cabe recordar que hace pocas fechas, en una entrevista para medios de su país, Pacha Espino admitía moverse en un mar de dudas sobre su futuro. Estas fueron sus palabras: "Me queda este año de contrato y estamos evaluando con el club qué hacer. Yo sinceramente no sé qué hacer. Charlé con el presidente y estoy como en duda. Trato de vivir el día a día para no apresurarme en tomar ninguna decisión. Me gustaría jugar una competición europea. Por mi edad sé que será un poco difícil, pero bueno, no hay que bajar los brazos. Quiero apuntar a eso". Evidentemente el compromiso del futbolista queda fuera de toda duda, aunque siempre está de fondo la posibilidad de que cambie de destino al estar autorizado para ello a partir del próximo 1 de enero.

Corre a favor del Cádiz CF que las sensaciones han cambiado de manera importante en cuanto a seguir viendo al uruguayo de amarillo la próxima temporada; ese acercamiento es un hecho a pesar del silencio sepulcral de una parte y otra. Toca esperar pero con la esperanza de que Pacha Espino puede estar más dentro que fuera del club.