Los cinco idiomas que habla Fali, sus ídolos...

Fali es genio y figura. El futbolista del Cádiz CF responde con mucho sentido del humor a las preguntas formuladas por los medios oficiales del club.

La ciudad más bonita que ha visitado: "No he visto muchas pero Cádiz es muy bonita, con la playa que tiene. Cuando hemos estado viviendo mi mujer y mis niños ha sido espectacular. Muy contentos aquí".

Ídolo deportivo: "Sergio Ramos".

Ídolo no deportivo: "Mi madre, una luchadora, trabajadora, gitana".

Posición en el campo de no haber sido defensa: "Hubiese sido delantero centro".

¿Qué hubiese sido de no ser futbolista?: "Habría sido jugador de pádel, soy muy bueno (risas), estoy aprendiendo pero apunto maneras, ya no me choco con las paredes".

Cuántos idiomas habla: "Hablo cinco. Un poquito de inglés e italiano, el idioma nuestro que es el gitano, el valenciano y el castellano".

Lo que más le gusta de ser futbolista: "Los ratos que paso con mis compañeros, por la mañana es espectacular. Cuando no entrenamos se echan de menos esos ratos".

Lo peor de ser futbolista: "Cuando pierdes te amargas, mentalmente te destruye, no duermes. La presión es buena pero cuando pierdes te amargas. Es jodido pero es lo que toca en nuestra profesión".

Comida favorita: "Un potaje".

Fruta preferida: "Una sandía fresquita".

Qué le gusta hacer en su tiempo libre: "Juego a la play y también hago kick boxing, llevo tres años y me gusta mucho".

¿Tiene mascota?: "Un perro que se llama Clifford, es un yorkshire que tiene mucha mezcla".

Una canción: "'Humildad', un tema nuevo de La Fabi, una cantante de Jerez. Ella y su marido son espectaculares como personas y cantantes. Jode que el flamenco no esté tan visto mundialmente, me gustaría que se le diese más bombo".

Una serie de televisión: "Mi mujer y yo estamos viendo 'La Gitana'".

Un país al que le gustaría viajar: "A Turquía a ponerme un poco de pelillo (risas)), con lo que me he puesto ahora no da. A mi mujer también le gusta Turquía".