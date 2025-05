Se cumple un año del inicio del hundimiento del Cádiz CF

Cádiz/El tiempo pone en el espejo dos hechos coincidentes en la fecha con una diferencia de un año que refleja las dos caras del Cádiz CF en los últimos tiempos. El 19 de mayo es un día para el recuerdo de dos acontecimientos que en su momento marcaron el destino del conjunto amarillo.

Aquel decimonoveno día de mayo de 2023, el conjunto amarillo se jugaba en casa ante el Real Valladolid más de medio billete para la permanencia. Era una final en toda regla contra un rival directo. El ganador daría un paso de gigante hacia la continuidad en Primera División. El perderdor tendría todas las papeletas para el descenso, como así sucedió.

El Cádiz CF venció 2-0 con un par de goles de Theo Bongonda, el primero de ellos espectacular con un potente zurdazo desde fuera del área con el que alojó la pelota en la portería después tocar el larguero. El equipo que entonces entrenaba Sergio González dejó encarrilada la salvación que certificó sin problemas en la última jornada y el cuadro pucelano acabó con sus huesos en la categoría de plata.

La gloria del aquel día se transformó en decepción justo un año más tarde. El 19 de mayo pero de 2024., el Cádiz CF no pasaba del empate a cero frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Nuevo Mirandilla y y delante de su hinchada consumaba de manera matemática un descenso a Segunda que se veía venir después de haberse quedado clavado en la 18ª posición durante toda la segunda vuelta.

Aquel triste deselance se convirtió en el epítome de una nefasta temporada y el principio de un acusado hundimiento que fue a más durante la campaña 2024-25 en la división de plata que ahora llega a su fin. Desde aquel fiasco, el Cádiz CF no levanta cabeza. No sólo no fue capaz de meterse en la lucha por el inmediato retorno a la élite, sino que además se vio abocado a la desagradable pugna por evitar un nuevo descenso mientras el desapego entre el club y la afición fue en aumento hasta llegar a límites insorportables. La parroquia cadista no está precisamente contenta.

El Cádiz CF vive las horas más bajas de los últimos años arrastrado por una corriente negativa tanto en el apartado deportivo como en el social. Sólo hay que ver los resultados y la reacción de los espectadores en el anterior duelo en casa ante el Almería.