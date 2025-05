Lucas Pérez, campeón de Liga un día después de visitar al Cádiz CF

La expedición del Cádiz CF desplazada a Galicia el pasado fin de semana para enfrentarse al Racing de Ferrol recibió la visita de Lucas Pérez. El delantero saludó a los que fueron sus compañeros durante su estancia en el conjunto amarillo en la segunda parte de la temporada 2021-22 y la primera de la 2022-23.

La visita del veterano futbolista se produjo un día antes de que su actual equipo se proclamase campeón de Liga. Lucas Pérez se se marchó del Cádiz CF en el ecuador del curso 2022-23 para enrolarse en el Deportivo de La Coruña, el equipo de su tierra al que quería ayudar a salir de la Primera Federación. No lo consiguió aque curso sino el siguiente, el 2023-24, cuando el Depor subió a Segunda División. Fue entonces cuando el atacante regresó al estadio Nuevo Mirandilla, en este caso como rival del Cádiz CF. No sólo ganó el cuadro norteño (2-4), sino que además Lucas Pérez marcó un triplete que le hizo salir ovacionado por la que no hacía mucho tiempo había sido su afición.

El futbolista de 36 años se marchó del Deportivo el pasado mes de enero y unas semanas más tarde firmó por el PSV Eindhoven, con el que jugó muy poco (tres partidos) porque poco después de su llegada fue diagnosticado de una tuberculosis que le obligó a parar para ponerse en tratamiento.

Aunque no ha podido jugar en los últimos tiempos, se miembro de un equipo que acaba de ganar la Liga de Países Bajos. El PSV Eindhoven no falló en su salida al Sparta Stadion Het Kasteel de Róterdam (1-3) y amarró la conquista de su vigésimo tercer título de la Liga de los Países Bajos que hace un mes parecía un imposible y que, beneficiado por los permanentes tropiezos del Ajax y su buena racha, selló con su sexta victoria seguida.

El pasado 30 de marzo el conjunto de Peter Bosz perdió en Eindhoven ante el Ajax, que se hacía con el liderato y que llegó a tener una renta de nueve puntos a falta de cuatro fechas para el final. Sin embargo, el cuadro de Amsterdam, aún el más laureado del torneo con 36 trofeos, dejó de ganar. Sumó uno de nueve puntos y en la pasada semana perdió su ventaja.

Asaltó entonces el primer puesto el PSV Eindhoven, que se reforzó con el español Lucas Pérez, baja por enfermedad, y que afrontó esta última jornada con el título de su lado. Dependía de sí mismo. El triunfo le daba el éxito. No falló.

Ivan Perisic puso por delante al PSV Eindhoven al aprovechar un pase de Olvier Boscagli, aunque al inicio de la segunda parte Givai Zechiel dio el empate al Sparta.

En ese momento, el Ajax, que ganaba al Twente, era campeón, pero Luuk de Jong, en el minuto 58, y Malik Tillman, en el 84, afianzaron la victoria del PSV Eindhoven, que sumó su sexta victoria seguida y selló el título de la Eredivisie por vigésima tercera vez.

El Ajax, segundo, y el Feyenoord, tercero, acompañarán al PSV en la próxima edición de la Liga de Campeones