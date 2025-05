Accionista y miembro del consejo de administración del Cádiz CF estalla contra el equipo

Cádiz/La derrota (1-0) del Cádiz CF en el terreno del Racing de Ferrol fue intrascendente a efectos clasificatorios pero sí relevante debido a la pésima imagen que ofreció el conjunto visitante, que perdió frente a un rival ya descendido que en las últimas 15 jornadas sólo le había ganado al Eldense.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano no dio la talla una vez más y sufrió la decimocuarta derrota de la temporada 2024-25 que está en plena recta final. Lo único bueno del cuadragésimo capítulo fue la permanencia matemática que llegó tras el empate (1-1) del Eldense en el campo del Castellón.

La pésima imagen del Cádiz CF en territorio gallego provocó reacciones no precisamente buenas. Se impuso la ley del silencio entre los jugadores, que no hablaron después del encuentro se supone que por orden del club. Es habitual que en los últimos no haya declaraciones de los protagonistas cuando el marcador es adverso.

El entrenador sí se pronunció en la rueda de prensa posterior al partido y no estaba nada contento. No fue el único que se refirió al revés sufrido por los amarillos. Desde la distancia, un accionista y miembro del consejo de adminitración del club lanzó un mensaje breve pero contundente.

Ben Harburg entró en el Cádiz CF como accionista en 2021, cuando adquirió alrededor del 6%. Es un empresario estadounidense con casi dos décadas de experiencia en inversiones y operaciones en Estados Unidos, China, el sudeste de Asia, Oriente Medio y África. Durante su infancia residió algún tiempo en El Puerto de Santa María, de ahí su vínculo con la zona y su sentimiento cadista.

Harburg no sólo es accionista del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla. También es miembro del consejo de administración que preside Manuel Vizcaíno. En su caso, desempeña la función de observador. Un 'observer' (con esa denominación figura en la web del Cádiz CF) puede recibir y solicitar información sobre la marcha de la sociedad y opinar sobre la toma de decisiones con voz pero sin voto. Como no interviene en las decisiones, no asume las responsabilidades que sí tienen los administradores.

El accionista americano se valió de su cuenta de X (antes twitter) para expresarse después del revés del equipo amarillo en Ferrol. Media hora después del pitido final en A Malata, le bastaron dos palabras para manifestar su decepción. Aunque no explicó a qué se refería, todo apunta a que lo hizo sobre la derrota y la imagen del equipo.

Harburg lo dijo claro: "Totalmente inaceptable", indicó después de la derrota. No dijo nada más y recibió numerosas respuestas de aficionados indignados. La duda es si el accionista minoritario trasladó o dirá directamente lo que piensa al presidente del club y sí le pidió o le pedirá que tome medidas.

Cuando Harburg llegó al Cádiz CF, en Primera División, mostró la ambición de que el equipo amarillo jugase competición europea. La realidad está muy alejada de su deseo.