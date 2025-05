Garitano: "Cuando eres un profesional te tienes que jugar la vida cada partido"

Otra rueda de prensa complicada para Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después de la derrota de su equipo en el campo de un descendido a Primera Federación, el Racing de Ferrol. El preparador cadista trató de morderse la lengua para no exteriorizar todo su enfado.

Valoración del encuentro. "Una derrota muy dura en esta fase final de temporada. No tengo muchas ganas de hablar. Es una derrota jodida en este final de temporada cuando veníamos con el deseo de ganar y no hemos podido".

Causa de la derrota. "No tenemos muchas excusas. Nos cuesta con balón, y eso que hemos defendido bien porque el Ferrol apenas nos ha generado ocasiones de gol, pero dependemos de tener la portería a cero. La calidad que se nos presupone no la tenemos", añadiendo el técnico del Cádiz CF que "nos cuesta con balón y aunque hemos tenido dos ocasiones claras, no es suficiente para ganar aquí".

Tratando de buscar una clave, indicaba que "dependemos mucho de hacer gol el primero porque la capacidad de remontar partidos no es la que se supone y lo hemos visto a lo largo de la temporada". "Adelantarnos es clave y en ese penalti tonto nos han marcado. Pero no quiero poner excusas a la derrota".

La retirada de De la Rosa al descanso. "Buscamos otra cosa con Melendo y por eso lo saqué, para tener más y balón y dominar el partido como lo hemos hecho con más balón y más ataque".

Garitano discrepaba totalmente con el hecho de casi no haber nada en juego. "Yo me juego la vida siempre. Cuando eres un profesional te tienes que jugar la vida en cada partido. No veo eso de que no nos jugamos nada, no lo veo la verdad. Defendemos la camiseta de un histórico como el Cádiz y no lo hemos hecho bien".