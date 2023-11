La convocatoria del Cádiz CF ante el Real Madrid: vuelve Brian Ocampo y centro del campo en cuadro

El Cádiz CF el sábado 25 de noviembre en la Ciudad Deportiva de El Rosal el último entrenamiento antes de enfrentarse el domingo al Real Madrid en el estadio Nuevo Mirandilla (14ª jornada de Liga).

La sesión dirigida por Sergio González dio paso al anuncio de la convocatoria para afrontar uno de los partidos más complicados y a la vez ilusionantes. El preparador cadista ya había anunciado el día anterior que no podía contar con tres futbolistas que arrastran problemas físicos.

Se quedan fuera Luis Hernández, Fede San Emeterio y Rominigue Kouamé. Los dos primeros llevan tiempo fuera por dificultades en una rodilla en ambos casos. El madrileño podría unirse el trabajo en grupo el primer lunes de diciembre y el cántabro incluso antes, el día 27 de noviembre si no surgen contratiempos. La duda radica en el periodo de baja que estará el maliense, lesionado de la posterior del muslo en el amistoso frente al Atlético Sanluqueño.

Con tres jugadores no disponibles, el entrenador estaba obligado a hacer un descarte que llegó por un inconveniente de última hora. Gonzalo Escalante, que tenía molestias, no superó al cien por cien el último entrenamiento y no forma parte de la selección de 23 futbolistas.

La del argentino es una baja muy importante porque el centro del campo se queda en cuadro con tres ausencias en esa zona.

La buena noticia, ya esperada, es la presencia de Brian Ocampo. El extremo entra en la convocatoria por vez primera esta temporada y da un paso hacia su reaparición en un compromiso oficial tras una larga lesión que le ha impedido jugar en los últimos nueve meses.

El uruguayo se ha perdido 28 partidos de Liga desde que se dañó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de febrero. Tras participar en el choque de la jornada 22, se perdió los últimos 16 encuentros de la campaña 2022-23 y los 12 primeros de la 2023-24.

Los 23 jugadores citados por Sergio González para medirse al Real Madrid son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust, Momo Mbaye, Jorge Meré, Javi Hernández, Lucas Pires, Rubén Alcaraz, José Mari, Álex Fernández, Iván Alejo, Rubén Sobrino, Brian Ocampo, Darwin Machís, Robert Navarro, Álvaro Negredo, Chris Ramos, Sergi Guardiola, Roger Martí y Maxi Gómez.