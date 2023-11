El gran detalle del Real Madrid con Pepe Mejías que nunca olvidará el ex jugador del Cádiz CF

Pepe Mejías es una leyenda del Cádiz CF hasta tal punto que está considerado por muchos como el mejor futbolista que ha dado la en su día prolífica cantera amarilla. Sigue vinculado al mundo del balompié y en la actualidad ejerce de embajador del club de su vida.

El mayor de los Mejías (su hermano Salvador también jugó en el Cádiz CF) es el tercer futbolista con más partidos en la historia de la entidad con 344, sólo superado por Carmelo y Raúl López (402) y Jesús Linares (353). Es también el tercer máximo goleador con 71 tantos por detrás de Mágico González (74) y Paco Baena (73).

En una entrevista en el diario As, Pepe Mejías confiesa su madridismo aunque su primer equipo siempre es y será el Cádiz CF. Recuerda que uno de sus primeros partidos con el primer equipo amarillo fue en el estadio Santiago Bernabéu en 1978 ante el conjunto blanco, que si ganaba se proclama campeón de Liga. "Perdimos 2-0 y lo celebraron allí mismo. Yo tenía 18 años y me alegré tanto que me uní a ellos. Yo era un chiquillo y ver a Pirri, Juanito, Stielike, Del Bosque, Santillana o Goyo Benito festejando un título me encantó y me uní a ellos como un loco".

"Primero y por encima de todo soy del Cádiz, que es el equipo de mi corazón, pero luego del Madrid", afirma Pepe Mejías antes de contar el detalle que tuvo el club blanco con él. "Hay cosas que nunca se olvidan. En 1982 murió mi padre y el único club que me envió un pésame por escrito fue el Real Madrid. Si ya me gustaba el equipo, a partir de ese momento pasé a sentir devoción. Además, mi amigo de toda la vida, Juan José, ficho por ellos".