Cómo califica el nuevo entrenador del Sevilla el partido contra el Cádiz CF

El nuevo entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha avanzado algunas de sus ideas sobre el juego que preconiza y afirmado que "el balón tiene que ir rápido" y se tiene "que mirar la portería contraria" porque "parece que a veces en lugar de jugar a lo largo se juega a lo ancho, no se avanza". Su estreno será en el partido contra el Cádiz CF que se disputa el próximo sábado 1 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla (27ª jornada de Liga).

Mendilibar, quien ha sustituido en el banquillo del Sánchez Pizjuán al argentino Jorge Sampaoli, desgranó algunos de los puntos de su ideario futbolístico en la televisión del club una vez pasados los momentos frenéticos de su llegada y su presentación como técnico sevillista hasta el próximo 30 de junio.

El técnico vizcaíno, sabedor de que tiene doce jornadas por delante para sacar adelante la delicada situación del equipo, a dos puntos de los puestos de descenso que marca el Valencia, apostó por un fútbol más directo en el que, cuando se robe la pelota, "la primera idea no es un pase de seguridad, que en teoría es hacia atrás: si he robado, hay que ir hacia adelante", dijo.

El entrenador de Zaldívar, a sus 62 años y con una trayectoria de 448 partidos en la élite, es sabedor de lo difícil que es jugar en situaciones de riesgo e incidió en que "a veces parece que la seguridad impera sobre la profundidad" y en que "hay que ser profundo".

"El Sevilla lleva años sin pensar que podía suceder esta situación, pero eso le ha pasado a todo el mundo. Tenemos que ser fuertes para poder salir de ésta. Si eres débil, los demás no te van a regalar nada. Tenemos que aprovechar las condiciones de nuestros jugadores, que en teoría son mejores que las de los rivales. Vamos a intentar aprovechar eso y que el jugador se lo crea", afirmó.

José Luis Mendilibar, quien ya ha dirigido dos entrenamientos sin los internacionales del equipo, mantuvo que "todos" tienen que "estar siempre metidos para ver lo que va a pasar" y que "el más lejano al juego no puede estar mirando a las musarañas" porque "pueden venir goles en contra".

"Vamos a entrenar una hora y cuarto o y veinte pero muy intensos, muy metidos. No me gustan los entrenamientos en los que se aburren o estén parados, mi trabajo es hacer que estén dentro el rato que sea", señaló el técnico vasco, quien tiene ante el Cádiz CF su primera prueba de fuego en su vuelta a la Liga.

No obstante, indicó que les ha trasladado a sus jugadores que estos días de entrenamiento van a servir para conocerse bien y ya la semana que viene tendrán "tiempo para preparar bien el partido del Cádiz CF". Un encuentro al que quiso quitar hierro y del que dijo que "no es vida o muerte" y que "ahí no acaba todo".

"Yo voy partido a partido. No sucede que sea una final, yo quiero jugar cada partido para competir, pero no pensando que es una final donde se acaba todo el terminar. Así saldrá todo el mundo nervioso y dependiendo de las primeras acciones que se den en el terreno de juego", reflexionó el técnico sevillista.