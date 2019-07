No hace falta ser un lince para ver que al Cádiz le sobran futbolistas, especialmente en defensa y ataque. Centrando la atención en la retaguardia, por una u otra razón hay jugadores en concreto que parecen tener sus días contados con la elástica amarilla. No se trata de aligerar la plantilla, que también, sino de hombres y nombres cuyo ciclo en el club toca a su fin.

Con el lateral derecho en principio cubierto con las contrataciones de Isaac Carcelén y Carlos Akapo, pese a que el ex del Huesca se encuentra en proceso de recuperación de una lesión sufrida el pasado curso, el overbooking se ha producido en el centro de la zaga con los fichajes de Jean Pierre Rhyner, Juan Cala y Fali, que ya estuvo a las órdenes de Álvaro Cervera en la recta final del pasado curso en calidad de cedido por el Nástic de Tarragona. Los tres se han unido a los que ya estaban, Ivan Kecojevic, Marcos Mauro y Sergio Sánchez. En total, seis. Y no vale hablar de la polivalencia de Fali, que puede actuar también en la zona ancha, o de Rhyner, que puede caer a la banda izquierda, porque lo cierto es que igualmente un medio como Edu Ramos, incluso Bodiger, puede desenvolverse como central.

Con seis centrales en nómina, sobran dos; el balcánico y el argentino tienen un buen cartel

El sentido común dice que el director deportivo, Óscar Arias, perfila la plantilla con la mente puesta en que deben salir dos de los citados, y la lógica apunta a que estos dos podrían ser el montenegrino y el argentino, más que nada porque después del buen rendimiento que han ofrecido, y ya con la espalda cubierta, se trata de una oportunidad parar hacer caja.

Claro que la decisión de los futbolistas cuenta tanto o más, y ahí radica el problema. Igual con Kecojevic no resultará tan complicado, pero con Mauro la cosa pinta regular porque su agente contempla la opción de terminar el contrato en 2020 para negociar su fichaje con otro equipo ya con la carta de libertad bajo el brazo.

En cuanto al lateral zurdo, el asunto se presenta peliagudo. La marcha de Matos dejó a Pacha Espino, incorporado en el último mercado de invierno, y Brian Olivan, uno de los más antiguos del plantel, como teóricos ocupantes de la demarcación para pugnar por un puesto, pero lo cierto es que la brecha abierta entre el barcelonés y el técnico no sólo no se ha cerrado sino que parece igual de abierta que hace un año.No es cuestión de que el tema sea personal, que puede que no lo sea y se limite a algo estrictamente profesional, pero el caso es que Cervera y Brian son incompatibles, y como el entrenador sigue en su cargo, pues la cuerda se rompe por el lado más débil.

En la pretemporada del pasado año 2018, el preparador cadista confesó que “perdemos tiempo en intentar solucionar algo que no tiene solución. A él le llama otra cosa, otro juego. No sé si no quiere o no puede. Hay que buscar una solución”. Llegó a revelar que “con Brian ha sido de los jugadores que más he hablado en mi vida. Hablar, vídeos, y ha llegado un momento en el que uno sin el otro vamos a ser mejores”.

El lateral no se marchó ese verano, comenzó el curso como suplente pero cuando peor marchaban las cosas, su regreso a la titularidad coincidió con la mejor racha del cuadro cadista en toda la campaña. Así y todo, en enero se intentó su salida, pero no aceptó incorporarse a un Huesca que olía a descenso. Siguió donde estaba y, casi como era previslble, acabó perdiendo su sitio en el once, No obstante, los datos cofirman que, junto a Sergio Sánchez, fue el futbolista con mejor promedio de puntos por partido disputado.

Sin embargo, esos números no le sirven ahora de nada. Un año después, nada ha variado. Volvió al trabajo tras las vacaciones más tarde que el resto de sus compañeros, igual que el cedido Eneko Jauregi, y sólo ha disfrutado de minutos en el amistoso de Los Barrios.