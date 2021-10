Las limitaciones del Cádiz CF en la pelea por la permanencia

La derrota frente al Espanyol no hace sino confirmar los peores temores. La cosa no pinta nada bien a día de hoy. El Cádiz CF no anda fino y, lo más grave, no emite señales que alumbren un rayo de esperanza. Está abocado a un sufrimiento extremo si no da un giro radical a una temporada 2021/22 que presenta nubarrones.

Una vez transcurridos nueve capítulos de Liga, y visto lo visto, cabe preguntarse si el Cádiz CF dispone de argumentos para renovar su estancia en Primera División. Sólo son nueve jornadas, pero la impresión no es la de un equipo solvente. Todo lo contrario. Siempre hay espacio para mejorar y seguro que hay margen de progresión, pero este equipo empieza a desprender un tufillo parecido al de otros batacazos que forman parte de la historia del club.

Por una causa un otra, la cuestión es que el Cádiz CF no termina de dar un paso al frente. Siempre le pasa algo que el impide aferrarse a los parámetros mínimos de regularidad que se exige para poder optar a la permanencia, esa que ahora mismo parece que si es posible es más por la presencia de otros actores aún peores que por méritos propios.

El conjunto de Álvaro Cervera mostró una vez más su cara más inoperante en el duelo disputado la noche del lunes 18 de octubre. Tuvo un arranque prometedor en el RCDE Stadium hasta que se fue difuminando y se topó con un nuevo varapalo sin haber dado la impresión de poder siquiera rascar un punto.

Y es que este equipo tiene un problemón de los gordos. Por muy bien lo que está haciendo, como en la primera parte, basta con un simple error para que todo el trabajo se vaya al garete, como en la jugada del primer tanto de los periquitos justo antes del intermedio. Una mala defensa en una acción a balón parado y el partido se va por el desagüe, porque de sobra son conocidas las carencias ilimitadas del Cádiz CF cuando va por debajo en el marcador.

Llegados a esta delicada situación, cabe preguntarse si el Cádiz CF tiene plantilla suficiente para quedarse en la élite. La sensación es que va muy justo después de comprobar la aptitud sobre el césped. Y la impresión es que el club ha perdido la oportunidad de dar un salto de calidad (aunque fuese pequeño) en el mercado veraniego de fichajes. Hay incorporaciones que no aportan casi nada.

¿Se le puede sacar más partido a esta plantilla o no da para más? Hasta mitad de octubre no da para más a la espera de una reacción que no debe demorarse en exceso mientras aumenta la presión de cara al siguiente compromiso frente al Deportivo Alavés.

La salvación requiere algo más que la puesta en práctica del famoso lema que empieza a quedarse corto. No es suficiente con 'La Lucha No Se Negocia'. Le hace falta un complemento urgente. El esfuerzo es algo que se presupone de todo profesional, va con el sueldo, que además suele ser elevado en Primera.

Sin otro ingrediente que acompañe a la lucha, el Cádiz CF está condenado a pasarlo muy mal porque los rivales por regle general son superiores. Es uno de los equipos con menos calidad de la Liga y además con escasa pegada. Sin esos elementos, el abismo está más cerca.