Álvaro Cervera: "Estamos en un momento raro, complicado"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del RCDE Stadium de Barcelona con cara de decepción por lo acontecido en el encuentro ante el Espanyol, ante el que su equipo encajó una derrota que compromete su situación clasificatoria.

Análisis de la contienda. "El partido en la primera parte más o menos era lo que esperábamos. El Espanyol juega en casa, no somos un equipo que cree mucho peligro, pero nos defendemos bien".

El infortunio del 1-0. "En la última jugada antes del descanso, en dos córners que concedemos, que creo que son defendibles, nos meten 1-0".

Imposible remontar. "Es verdad que nos cuesta responder cuando nos marcan. Hemos tirado centros, córners, pero salvo la última de Álvaro (Negredo), al portero no le he visto parar".

Momento delicado. "Estamos en un momento raro, complicado".

Tiempo por delante. "No sé en concreto qué decir. Sólo conozco el trabajo, el trabajo serio que tiene repercusión en el campo. Eso es lo que me ha llevado a estar aquí. Esto no ha hecho más que empezar, pero si no lo cambiamos ya, más adelante será peor. Cuanto antes, mejor".