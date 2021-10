Álvaro Jiménez ya mira al Alavés

El atacante del Cádiz CF Álvaro Jiménez analizó la derrota ante el Espanyol. "Creo que el equipo ha salido muy bien al campo, fuimos superiores. Esto es Primera División, te marcan un gol en un córner al filo del descanso, aquí se penaliza todo".

El ex futbolista del Albacete reconoce que "nos fuimos tocados al descanso, en el segundo tiempo lo intentamos, sabíamos que en una contra podían hacernos el dos a cero al irnos arriba". "Con nuestra gente vamos a por el Alavés el sábado", anunciaba.

Para el jugador del Cádiz CF, toca trabajar para corregir errores. "Cuando el balón no quiere entrar, no quiere entrar. Ellos han tenido la fortuna de los rebotes. Esto es el fútbol, ya no vale de nada lamentarse. Hemos generado ocasiones, hay que quedarse con eso y hay que seguir, seguir y seguir".

El cadista disfrutó de minutos en la segunda parte como apuesta de Cervera para revolucionar el juego de ataque por la banda derecha, si bien sólo en los instantes finales se le vio algo de mordiente con una jugada que saldó con un lanzamiento que salvó el portero del Espanyol.

Espino: "Tenemos que dar un paso adelante para conseguir los resultados y los puntos que necesitamos"

Por su parte, el lateral izquierdo Pacha Espino habló para los micrófonos de Gol TV al finalizar el encuentro. "Creo que jugamos un buen primer tiempo, con intensidad, tuvimos un fallo en un córner, nos marcaron y luego se nos hizo cuesta arriba. No generamos mucho y luego nos costó un montón".

Mejora necesaria bajo el punto de vista del zaguero del Cádiz CF. "Pienso que este año nos conocen un poco más, no nos dejan salir a la contra. Va a salir más difícil y pienso que tenemos que dar un paso adelante para conseguir resultados y los puntos que necesitamos. Hay que seguir trabajando y conseguir los puntos".