¿Un ERTE en la plantilla del Cádiz CF?

La incertidumbre gana presencia en los clubes después de que la competición profesional (Primera División y Segunda A) haya quedado suspendida hasta que el Gobierno autorice la reanudación. El Cádiz CF es uno de los equipos afectados.

No hay un día definido para la vuelta. Depende de la evolución de la crisis del coronavirus. A la espera de acontecimientos, la fecha que se baraja para que el balón ruede de nuevo es aproximadamente a mediados de mayo, y a partir de entonces estirar la temporada como un chicle para completar las jornadas restantes, once en el caso de la categoría de plata, además de la fase de ascenso.

La competición podría desarrollarse entre mayo y junio con un calendario apretadísimo de dos partidos a la semana. Y si fuese necesario, la temporada podría ampliarse de manera excepcional al mes de julio. Para ello, todos los contratos que expirasen quedarían prorrogados hasta que acabase la campaña.

Pero hay un problema anterior a la reanudación del torneo de la regularidad. ¿Cómo aguantan los clubes dos meses sin fútbol? ¿Cómo afrontan pagos si no reciben cobros? El escenario de un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) es una posibilidad cada vez más posible que puede afectar a los futbolistas. El Barcelona es el club que más avanzada tiene esa opción y cuando el equipo azulgrana dé el paso seguirán otros.

El Cádiz CF no es ajeno a un parón que también le supone un golpe económico. El club no toma medidas laborales de momento. En principio no contempla aplicar un ERTE a los empleados. Lo que no está descartado es que tome decisiones tendentes a aplicar un expediente regulador a los integrantes de la primera plantilla durante el periodo que dure la suspensión de La Liga. Los jugadores han iniciado su segunda semana de entrenamientos individuales en casa.

La entidad cadista estudia posibles soluciones económicas y en principio opta por la prudencia a la espera de lo se cuece a nivel nacional. El martes hay prevista una reunión entre la patronal del fútbol (LaLiga) y el sindicato de jugadores (Asociación de Futbolistas Españoles, AFE) que podría arrojar luz sobre una situación que afecta a todos los equipos aunque no de igual manera. El Athletic de Bilbao, por ejemplo, guarda en sus arcas más de cien millones de euros (gracias a los traspasos que ha hecho en los últimos años) y tiene margen para capear el temporal. Es una de las pocas excepciones.

En un comunicado emitido el lunes, LaLiga anuncia que dará amparo a las medidas que adopten los clubes. El órgano de fútbol profesional indica que "apoyará, asesorará y ayudará a la coordinación de aquellas solicitudes de ERTE por fuerza mayor que los clubes consideren oportuno presentar ante la autoridad laboral debido a la considerable merma de su actividad (sin partidos, sin visitas a las tiendas...)".