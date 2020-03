El defensa central Juan Cala atendió a los medios oficiales del club para hablar en profundidad sobre su carrera, lo que está siendo su temporada con el Cádiz CF y también sobre la situación que se vive actualmente en España.

-¿Por qué Cala?

-El apodo de Cala es el segundo apellido de mi padre. Allí es conocido porque ha jugado en Lebrija y está muy implicado con un club de allí. Cuando empecé a jugar era el hijo de Cala y ya se me quedó como apodo futbolístico cuando empecé a jugar en el Sevilla. Lo llevo como apodo futbolístico, pero es el apellido de mi familia.

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Empecé a jugar en el Club Atlético Antoniano, un club de Lebrija en el que mi padre era directivo, secretario técnico, y un trabajador bastante impulsor del fútbol allí. Pablo Blanco se fijó en mí cuando tenía 11 años porque estaba destacando en los alevines del Antoniano y ya pasé a jugar en la cantera del Sevilla hasta llegar al primer equipo.

-¿Cuál es su vinculación con Cádiz?

-Nos vincula mucho a Cádiz. Lebrija es el último pueblo de Sevilla cerca de Cádiz. Nuestras costumbres son más parecidas a Cádiz que a Sevilla. Nos gusta mucho la playa, los Carnavales, nos gusta mucho Cádiz. Desde niño siempre he podido disfrutar mucho tanto de Cádiz como de Sevilla. Cádiz es parte de mí y de mi familia porque además siempre hemos veraneado en Cádiz.

-¿Con qué se queda de cada equipo en el que has jugado?

-Me quedo con el crecimiento que ha tenido en los últimos años y su profesionalización, y sigue creciendo para ser un equipo muy potente a nivel europeo. De Cartagena, la humildad que había allí. El contraste de pasar del Sevilla a un equipo que la Segunda División era algo nuevo. De Grecia me tengo que quedar con la pasión de los aficionados en cada partido.

El Getafe es un club muy familiar, dirigido por una persona con poca gente en el club trabajando y hace que vaya bien, a la vista está. Inglaterra es un espectáculo en torno a la Premier. En Granada estuve poco tiempo y no pude empaparme del equipo. Yo de Cádiz me quedo con la capacidad de vivir el día a día, el crecimiento, la historia, cómo ha pasado esa crisis hasta ahora. Me recuerda mucho al inicio que se dio con el Sevilla cuando estaba en la ruina. De mi paso por China no tengo nada positivo porque era muy complicado, solo me quedo con la experiencia de conocer otra cultura.

-¿Por qué el Cádiz?

-He vivido mucho en el fútbol, he pasado por muchos equipos y en el extranjero. Tenía ganas de tener estabilidad, estar cerca de mi familia. Desgraciadamente hemos sufrido dos pérdidas tremendas y era complicado vivir lejos. Además, conozco mucho al presidente, a los directivos y sé que están trabajando bien. Quería aportar mi granito de arena para que el club siga creciendo.

-Gran temporada del equipo.

-El equipo desde el inicio de liga está creciendo mucho, está dando un nivel tremendo. Nadie se esperaba tener este colchón de puntos. La gente se cree que somos candidatos al ascenso con la humildad que llevamos desde julio. No subir no sería un drama, sería un palo por haber estado tanto tiempo arriba, pero no es un fracaso ni por asomo. Estoy tranquilo porque el vestuario sabe lo que nos jugamos y con la ayuda de Carranza se puede conseguir el objetivo.

-Mejor momento y peor de lo que va de temporada.

-Ha habido momentos claves en los que el equipo ha dado un paso más, como en los dos partidos de Almería. En Carranza también ha habido ese partido ante el Racing, en los que había un poco de presión para que no nos cogieran los de atrás. Son momentos muy buenos de la temporada. Ha habido pocos momentos malos en cuanto a resultados. Siempre hemos puntuado cada dos partidos prácticamente.

-Lucha contra el coronavirus.

-Son medidas drásticas que hay que tomar. No estamos ajenos a la sociedad y el Gobierno tendrá que tomar medidas drásticas, apoyar a la economía del país porque si no vamos a vivir una crisis económica de las más importantes de nuestras vidas. Hay que cerrar el país, cuarentena y no salir de casa. Habrá que tomar medidas para que las pequeñas empresas y autónomos estén tranquilos, puedan pagar a la gente de pie y si no pues vamos a pasarlo mal. Espero que podamos frenar al virus desde la tranquilidad y el sosiego. Nos azotaría a todas las personas y empresas.