Vizcaíno, convencido de que la Liga se jugará hasta el final

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, está convencido de que se podrá acabar la Liga cuando quede atrás la crisis del coronavirus, que ha obligado a detener la competición.

En declaraciones realizadas al diario Marca, Vizcaíno considera que la gravedad de la situación por la extensión del virus hace que lo deportivo deje de ser una prioridad. "Mi opinión es que la Liga se va a terminar, aunque con la situación tan grave que se está viviendo no es prioritario pensar en lo que va a pasar".

"En el Cádiz CF lo que pensamos es en los problemas de salud y de ahí bajar escalones", sostiene el presidente de la entidad cadista. Cuando pase la pandemia, "lo que todos pensamos es que vamos a poder terminar la Liga, que es lo que tiene que pasar y lo que va a pasar".

"Una Liga con menos jornadas no tendría sentido e insisto en que creo que vamos a terminarla", señala el mandatario cadista. No quiere ir más allá de la prioridad de la salud, aunque si dice algo: "al Cádiz CF le van a dar su derecho por jugar en Primera. Cada uno mira en función de sus intereses pero el Cádiz CF sólo va a mirar en cuidar la salud de su gente, que nuestros abonados cumplan con las medidas y es nuestro objetivo prioritario ahora mismo y me parece egoísta hablar de cualquier circunstancia que no sirva para ayudar".

"Yo estoy en casa y como confío tanto en las autoridades, creo que hay que hacer caso, porque es un problema global y llegarán las soluciones", añade Vizcaíno antes de finalizar: "ahora aprovecho más para jugar a la Play, al Monopoly y cocinar, que es una de mis pasiones".