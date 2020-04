Juan Cala es tan feliz en el Cádiz CF que sólo ve buenos momentos desde su llegada al conjunto amarillo. "Ha habido muy buenos momentos desde que me incorporé, ninguno malo, He caído de pie en el Cádiz", señaló el defensa durante el encuentro digital ofrecido por el club que mantuvo en la tarde del viernes 17 de abril. Lo hizo desde su casa, en plena crisis del coronavirus.

De los momentos que ha vivido en su primera campaña con el Cádiz CF se queda con el gol en el tiempo de prolongación que dio la victoria en el encuentro frente al Racing de Santander. "Fue una gran satisfacción. Había mucha presión del cuerpo técnico y dirección deportiva, que me decían que había hecho goles en otros equipos. Veníamos de una racha negativa y marcar en el último minuto fue una gran alegría, tuve la suerte que me cayó la pelota y puede marcar con el empuje de todos, del equipo y la afición".

"Tuvimos un inicio de Liga muy bueno, estamos primeros en la clasificación y me siento querido por la afición y el club", indicó Cala, que vive el confinamiento en su casa con su mujer y sus dos hijas.

Además del núcleo de su hogar, Cala tiene una amplia familia y tiene claro lo primero que hará cuando acabe la cuarentena. "Iré a dar un abrazo a toda mi gente, lo realmente importante es estar cerca de la familia y recuperar el tiempo con ellos".

El central siempre ha sido un enamorado de Cádiz. "Siempre me ha gustado, los carnavales, el centro el Manteca... siempre he veraneado en la playa Victoria", explicó sobre sus vínculos, que se remontan muchos años en el tiempo.

Cala lo tiene muy claro. Tiene 30 años y cinco de contrato con el equipo amarillo (cumple el primero). "No me imagino que mi retirada que no sea en el Cádiz. He dado muchas vueltas y cuando tenga 34-35 años espero despedirme con el Carranza lleno, dando las gracias y con el equipo en Primera División".

El ascenso es un reto que no admite discusión. "Veía al Cádiz en Primera cuando llegué el pasado verano, lo veo ahora y lo veo el próximo verano. Tengo el firme convencimiento de subir, vine para eso", auguró el lebrijano.

La incógnita es si se retomará la competición. Cala expuso que "una parte de mí me dice que vamos a reiniciar la Liga y la otra, viendo cómo va el virus, me dice que va a finalizar aquí porque será complicado hacer el protocolo y que se pueda jugar porque hay que hacer viajes, alojarse en hoteles...”.

¿Y qué hacer si no hay más partidos? El zaguero dijo que "hay un reglamento que recoge que te quedas como al final de la primera vuelta o en el puesto que estás en el momento en que se para. Habría que hacerlo con consenso. En ambos casos el Cádiz sube a Primera".

Si se reanuda la Liga, como es el plan que se mastica en el fútbol profesional, es necesario un periodo de preparación. "Ahora no estamos en condiciones físicas, haría falta como mínimo 30 días, si no lo reclama la AFE no está haciendo lo correcto".

La plantilla ha pactado con el presidente, Manuel Vizcaíno, una reducción salarial debido a la merma económica que sufre el club por la paralización del campeonato. Cala aseguró que él no negoció con Vizcaíno, sino los capitanes. "Nunca he negociado en nombre del equipo, para eso están los capitanes: Alberto Cifuentes, José Mari y Garrido, que son fantásticos, llevan mucho tiempo en el Cádiz y no les hace falta ayuda para negociar. Los capitanes han informado a los compañeros y cada uno ha dado su opinión".