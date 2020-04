Álvaro Cervera cumple cuatro años como entrenador del Cádiz CF en plena batalla por el ascenso a Primera División (cuando se reanude la competición) y con su renovación como asunto aparcado hasta final de temporada.

-Su contrato con el Cádiz acaba el próximo 30 de junio, pero todo apunta a que la temporada se extenderá más allá de esa fecha. ¿Se quedará para acabar la campaña? ¿Ha hablado con el presidente de ello?

-No hemos hablado de esa cuestión. Entiendo que es una situación que podrá resolverse. Yo no voy a poner ninguna pega para terminar la temporada con el equipo si el club así lo quiere.

-Cumple cuatro años como entrenador del Cádiz. ¿Qué sensaciones tiene en un nuevo cumpleaños con el equipo amarillo?

-Los cuatro años han pasado muy rápidos y durante este tiempo han sucedido muchas cosas. Parece fue fue ayer cuando llegué y ahora ves que acabas y no sabes qué va a pasar. Tardaría mucho tiempo en escribir y analizar todas las cosas que han pasado durante estos cuatro años. La mayoría son cosas muy buenas, sobre todo en la primera parte. Deportivamente ahora es la mejor época porque es cuanto más tiempo llevamos arriba y más opciones de ascenso tenemos, aunque perdimos otras cosas que había al principio que nos hacía más felices.

-¿A qué se refiere en concreto?

-Cuando digo que perdimos otras cosas hablo en general.

-¿Mantiene su deseo de renovar?

-Siempre hablé claro desde el principio y no soy de los que se echa atrás (ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere quedarse). Empecé la temporada con dificultad y me han mantenido los resultados, no era una persona prioritaria para el club y los hechos me lo han demostrado. No se han dado los pasos. Lo que sí tengo muy claro es que voy a dejarme la vida para terminar lo que empecé y cuando acabe pues ya se verá.

-El presidente dijo que han decidido aparcar las negociaciones hasta que acabe la temporada. ¿Es lo más conveniente?

-Sí él ha dicho que hay que esperar hasta el final estaremos hasta el final. Yo siempre he estado abierto desde el principio. Ha habido algún acercamiento pero nunca serio, no hemos estado sentados más de diez minutos. Si fuese por mí esto se hubiese arreglado hace tres, cuatro o diez meses. La gente sabe de sobra cuál es mi opinión sobre el Cádiz.